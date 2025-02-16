Власти ХМАО отказались от восстановления аэропорта в Нефтеюганске

Правительство ХМАО официально заявило, что аэропорт Нефтеюганска, закрытый в 2004 году, не будет восстановлен. В ответе на запрос жителя города чиновники сослались на близость аэропорта Сургута и низкий пассажиропоток. Вопрос о возобновлении работы аэропорта поднял местный житель, написав комментарий в telegram-канале губернатора Югры Руслана Кухарука.
«Расширение сети автомобильных, железнодорожных дорог и развитие сети аэропортов автономного округа привело к изменению пассажиропотоков. Снижению также способствовало открытие моста через реку Обь и близость крупнейшего международного аэропорта Югры в Сургуте», — ответили жителю в правительстве региона. По их данным, для безубыточной работы аэропорта в Нефтеюганске потребовалось бы не менее 200 тысяч пассажиров в год и 20 рейсов ежедневно, что в текущих условиях невозможно.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО запустили свыше 30 субсидируемых авиарейсов из городов ХМАО. Авиарейсы связывают регион с крупными городами России, такими как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и многими другими.
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