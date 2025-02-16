16 февраля 2025
15 февраля 2025

Власти ХМАО отказались от восстановления аэропорта в Нефтеюганске

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО отказались восстанавливать аэропорт Нефтеюганска
В ХМАО отказались восстанавливать аэропорт Нефтеюганска Фото:

Правительство ХМАО официально заявило, что аэропорт Нефтеюганска, закрытый в 2004 году, не будет восстановлен. В ответе на запрос жителя города чиновники сослались на близость аэропорта Сургута и низкий пассажиропоток. Вопрос о возобновлении работы аэропорта поднял местный житель, написав комментарий в telegram-канале губернатора Югры Руслана Кухарука.

«Расширение сети автомобильных, железнодорожных дорог и развитие сети аэропортов автономного округа привело к изменению пассажиропотоков. Снижению также способствовало открытие моста через реку Обь и близость крупнейшего международного аэропорта Югры в Сургуте», — ответили жителю в правительстве региона. По их данным, для безубыточной работы аэропорта в Нефтеюганске потребовалось бы не менее 200 тысяч пассажиров в год и 20 рейсов ежедневно, что в текущих условиях невозможно.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО запустили свыше 30 субсидируемых авиарейсов из городов ХМАО. Авиарейсы связывают регион с крупными городами России, такими как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и многими другими.

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Правительство ХМАО официально заявило, что аэропорт Нефтеюганска, закрытый в 2004 году, не будет восстановлен. В ответе на запрос жителя города чиновники сослались на близость аэропорта Сургута и низкий пассажиропоток. Вопрос о возобновлении работы аэропорта поднял местный житель, написав комментарий в telegram-канале губернатора Югры Руслана Кухарука. «Расширение сети автомобильных, железнодорожных дорог и развитие сети аэропортов автономного округа привело к изменению пассажиропотоков. Снижению также способствовало открытие моста через реку Обь и близость крупнейшего международного аэропорта Югры в Сургуте», — ответили жителю в правительстве региона. По их данным, для безубыточной работы аэропорта в Нефтеюганске потребовалось бы не менее 200 тысяч пассажиров в год и 20 рейсов ежедневно, что в текущих условиях невозможно. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО запустили свыше 30 субсидируемых авиарейсов из городов ХМАО. Авиарейсы связывают регион с крупными городами России, такими как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и многими другими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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