17 февраля 2025

Челябинские кошки с собаками пали от неизлечимого вируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В местах заражения животных введут карантин
В местах заражения животных введут карантин Фото:

В Челябинской области кошки и собаки пали от неизлечимого вируса бешенства. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, животные погибли в четырех населенных пунктах, где установят карантин.

«С начала февраля в области от вируса бешенства зафиксировали гибель четырех домашних животных: двух собак и двух кошек. Все животные имели владельцев и были домашними», — сообщили в Россельхознадзоре.

Собаки погибли в поселке Самарский Верхнеуральского района и в Еманжелинске, а кошки — в Копейске и Троицке. В этих местах проведут противоэпизоотические мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

В январе от этой же болезни умерло шесть домашних питомцев. В Россельхознадзоре напомнили, что бешенство представляет серьезную угрозу как для животных, так и для людей. Заболевание сопровождается поражением центральной нервной системы и может быть смертельным без своевременной вакцинации.

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В Челябинской области кошки и собаки пали от неизлечимого вируса бешенства. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, животные погибли в четырех населенных пунктах, где установят карантин. «С начала февраля в области от вируса бешенства зафиксировали гибель четырех домашних животных: двух собак и двух кошек. Все животные имели владельцев и были домашними», — сообщили в Россельхознадзоре. Собаки погибли в поселке Самарский Верхнеуральского района и в Еманжелинске, а кошки — в Копейске и Троицке. В этих местах проведут противоэпизоотические мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. В январе от этой же болезни умерло шесть домашних питомцев. В Россельхознадзоре напомнили, что бешенство представляет серьезную угрозу как для животных, так и для людей. Заболевание сопровождается поражением центральной нервной системы и может быть смертельным без своевременной вакцинации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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