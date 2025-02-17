Челябинские кошки с собаками пали от неизлечимого вируса

В Челябинской области кошки и собаки пали от неизлечимого вируса бешенства. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, животные погибли в четырех населенных пунктах, где установят карантин.
«С начала февраля в области от вируса бешенства зафиксировали гибель четырех домашних животных: двух собак и двух кошек. Все животные имели владельцев и были домашними», — сообщили в Россельхознадзоре.
Собаки погибли в поселке Самарский Верхнеуральского района и в Еманжелинске, а кошки — в Копейске и Троицке. В этих местах проведут противоэпизоотические мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
В январе от этой же болезни умерло шесть домашних питомцев. В Россельхознадзоре напомнили, что бешенство представляет серьезную угрозу как для животных, так и для людей. Заболевание сопровождается поражением центральной нервной системы и может быть смертельным без своевременной вакцинации.
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