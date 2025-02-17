Власти ХМАО предлагают работу соотечественникам из недружественных стран

Правительство ХМАО внесло изменения в программу «Поддержка занятости населения», расширив список категорий граждан, которые могут получить помощь в трудоустройстве. Документ об этом опубликован на сайте правительства.
«Теперь заявление вправе подать не только беженцы, но и соотечественники из „недружественных“ государств, включая тех, кто потерял право на проживание за рубежом после 24 февраля 2022 года», — следует из документа. В постановлении также указано, что все центры занятости населения переименованы в филиалы «Центра занятости Югры».
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО расширили меры поддержки для многодетных семей. Тогда был увеличен размер среднего семейного дохода, при котором многодетные семьи могут получить единовременную выплату при подготовке детей к началу учебного года
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