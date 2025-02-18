18 февраля 2025

Жители ХМАО ринулись искать новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Особый интерес соискатели проявили к автосфере
Особый интерес соискатели проявили к автосфере Фото:

Югорчане ринулись обновлять свои резюме и откликаться на вакансии, чтобы найти новую работу. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter.

«На рынок труда ХМАО вышли и обновили свои резюме более 49 000 местных соискателей. По сравнению с началом 2024-го, желание людей найти новую работу или подработку в регионе выросло в этом году сразу на 25%», — сказано в сообщении.

Более того, самый большой интерес к работе зафиксирован в автосфере, резюме в этом направлении стало на 63% больше. Также югорчане чаще всего ищут работу в сфере туризма, ресторанов и логистики.

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Югорчане ринулись обновлять свои резюме и откликаться на вакансии, чтобы найти новую работу. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter. «На рынок труда ХМАО вышли и обновили свои резюме более 49 000 местных соискателей. По сравнению с началом 2024-го, желание людей найти новую работу или подработку в регионе выросло в этом году сразу на 25%», — сказано в сообщении. Более того, самый большой интерес к работе зафиксирован в автосфере, резюме в этом направлении стало на 63% больше. Также югорчане чаще всего ищут работу в сфере туризма, ресторанов и логистики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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