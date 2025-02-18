Жители ХМАО ринулись искать новую работу

Югорчане ринулись обновлять свои резюме и откликаться на вакансии, чтобы найти новую работу. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter.
«На рынок труда ХМАО вышли и обновили свои резюме более 49 000 местных соискателей. По сравнению с началом 2024-го, желание людей найти новую работу или подработку в регионе выросло в этом году сразу на 25%», — сказано в сообщении.
Более того, самый большой интерес к работе зафиксирован в автосфере, резюме в этом направлении стало на 63% больше. Также югорчане чаще всего ищут работу в сфере туризма, ресторанов и логистики.
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