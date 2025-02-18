18 февраля 2025

В Пермском крае взлетели цены на рыбу, фрукты, овощи и шоколад

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на овощи в магазинах Прикамья выросли
Цены на овощи в магазинах Прикамья выросли Фото:

В Пермском крае в январе текущего года выросли цены на продовольственные и промышленные товары росли «опережающими темпами». Заметнее всего подорожали рыба, овощи, фрукты, информирует Пермьстат.

«В январе 2025 года в Пермском крае опережающими темпами дорожали продовольственные товары и услуги. Ощутимо выросли цены практически на весь наблюдаемый ассортимент овощной продукции. Зафиксирован рост цен на рыбу охлажденную и мороженную лососевых пород (на 5,0%), рыбу мороженую неразделанную (на 4,1%), Также выросла стоимость шоколада (на 5,7%), маргарина (на 4,9%)», — поясняет Пермьстат.

Рост цен на отдельные виды фруктов и достиг 12,3%. Исключением стали бананы, ягоды замороженные и апельсины — они подешевели в пределах от двух до шести процентов. Огурцы подорожали на 12%, картофель и белокочанная капуста на 6%. В то же время творожные сырки, сливочное масло, хлопья из злаков, сухие молочные смеси для детского питания подешевели.

Цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 0,6%. Заметнее всего подорожали услуги правового характера (9,5–27%), отмечают в Пермьстате.

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В Пермском крае в январе текущего года выросли цены на продовольственные и промышленные товары росли «опережающими темпами». Заметнее всего подорожали рыба, овощи, фрукты, информирует Пермьстат. «В январе 2025 года в Пермском крае опережающими темпами дорожали продовольственные товары и услуги. Ощутимо выросли цены практически на весь наблюдаемый ассортимент овощной продукции. Зафиксирован рост цен на рыбу охлажденную и мороженную лососевых пород (на 5,0%), рыбу мороженую неразделанную (на 4,1%), Также выросла стоимость шоколада (на 5,7%), маргарина (на 4,9%)», — поясняет Пермьстат. Рост цен на отдельные виды фруктов и достиг 12,3%. Исключением стали бананы, ягоды замороженные и апельсины — они подешевели в пределах от двух до шести процентов. Огурцы подорожали на 12%, картофель и белокочанная капуста на 6%. В то же время творожные сырки, сливочное масло, хлопья из злаков, сухие молочные смеси для детского питания подешевели. Цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 0,6%. Заметнее всего подорожали услуги правового характера (9,5–27%), отмечают в Пермьстате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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