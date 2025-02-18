В Пермском крае взлетели цены на рыбу, фрукты, овощи и шоколад

В Пермском крае в январе текущего года выросли цены на продовольственные и промышленные товары росли «опережающими темпами». Заметнее всего подорожали рыба, овощи, фрукты, информирует Пермьстат.
«В январе 2025 года в Пермском крае опережающими темпами дорожали продовольственные товары и услуги. Ощутимо выросли цены практически на весь наблюдаемый ассортимент овощной продукции. Зафиксирован рост цен на рыбу охлажденную и мороженную лососевых пород (на 5,0%), рыбу мороженую неразделанную (на 4,1%), Также выросла стоимость шоколада (на 5,7%), маргарина (на 4,9%)», — поясняет Пермьстат.
Рост цен на отдельные виды фруктов и достиг 12,3%. Исключением стали бананы, ягоды замороженные и апельсины — они подешевели в пределах от двух до шести процентов. Огурцы подорожали на 12%, картофель и белокочанная капуста на 6%. В то же время творожные сырки, сливочное масло, хлопья из злаков, сухие молочные смеси для детского питания подешевели.
Цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 0,6%. Заметнее всего подорожали услуги правового характера (9,5–27%), отмечают в Пермьстате.
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