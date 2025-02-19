Задержанному ФСБ первому замминистра челябинского миндора продлили срок в СИЗО

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Станислав Харченко был задержан в конце прошлого года
Станислав Харченко был задержан в конце прошлого года Фото:

Первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, продлили срок содержания в СИЗО. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.

«Суд продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 18 апреля, на месяц и 24 сутки. Это согласуется с позицией гособвинения», — сообщили в пресс-службе суда.

Адвокаты Харченко просили для своего подзащитного избрать более мягкую меру пресечения. Они указывали, что он не собирается скрываться и препятствовать расследованию.

Харченко был задержан в конце декабря 2024 года сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в своем доме. Его обвинили в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из них, предварительно, связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал.

19 февраля был задержан и руководитель Харченко. Министра Алексея Нечаева подозревают в растрате.

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Первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, продлили срок содержания в СИЗО. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. «Суд продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 18 апреля, на месяц и 24 сутки. Это согласуется с позицией гособвинения», — сообщили в пресс-службе суда. Адвокаты Харченко просили для своего подзащитного избрать более мягкую меру пресечения. Они указывали, что он не собирается скрываться и препятствовать расследованию. Харченко был задержан в конце декабря 2024 года сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в своем доме. Его обвинили в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из них, предварительно, связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал. 19 февраля был задержан и руководитель Харченко. Министра Алексея Нечаева подозревают в растрате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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