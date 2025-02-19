Задержанному ФСБ первому замминистра челябинского миндора продлили срок в СИЗО

Первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, продлили срок содержания в СИЗО. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.
«Суд продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 18 апреля, на месяц и 24 сутки. Это согласуется с позицией гособвинения», — сообщили в пресс-службе суда.
Адвокаты Харченко просили для своего подзащитного избрать более мягкую меру пресечения. Они указывали, что он не собирается скрываться и препятствовать расследованию.
Харченко был задержан в конце декабря 2024 года сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в своем доме. Его обвинили в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из них, предварительно, связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал.
19 февраля был задержан и руководитель Харченко. Министра Алексея Нечаева подозревают в растрате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!