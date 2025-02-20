Трамп назвал главный «козырь» России в отношениях с Украиной

У России есть «козыри» на переговорах по Украине в виде контроля над территориями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, что русские хотят закончить [конфликт на Украине]. Я действительно так считаю. У них есть козыри, потому что они [освободили] много территории, так что у них есть преимущество», — заявил американский лидер в ходе выступления на саммите предпринимателей FII Priority. Трансляция ведется на сайте Белого Дома.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что нужно искать пути к урегулированию украинского конфликта. Администрация США во главе с президентом отмечали, что намерены добиться мирного соглашения. Американский президент указал, что переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде стали большим шагом вперед, передает RT.
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