Трамп назвал главный «козырь» России в отношениях с Украиной

Трамп заявил о преимуществе России на переговорах по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия, контролируя значительные территории, имеет преимущество в переговорах по Украине
Россия, контролируя значительные территории, имеет преимущество в переговорах по Украине Фото:

У России есть «козыри» на переговорах по Украине в виде контроля над территориями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что русские хотят закончить [конфликт на Украине]. Я действительно так считаю. У них есть козыри, потому что они [освободили] много территории, так что у них есть преимущество», — заявил американский лидер в ходе выступления на саммите предпринимателей FII Priority. Трансляция ведется на сайте Белого Дома. 

Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что нужно искать пути к урегулированию украинского конфликта. Администрация США во главе с президентом отмечали, что намерены добиться мирного соглашения. Американский президент указал, что переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде стали большим шагом вперед, передает RT.

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У России есть «козыри» на переговорах по Украине в виде контроля над территориями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я думаю, что русские хотят закончить [конфликт на Украине]. Я действительно так считаю. У них есть козыри, потому что они [освободили] много территории, так что у них есть преимущество», — заявил американский лидер в ходе выступления на саммите предпринимателей FII Priority. Трансляция ведется на сайте Белого Дома.  Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что нужно искать пути к урегулированию украинского конфликта. Администрация США во главе с президентом отмечали, что намерены добиться мирного соглашения. Американский президент указал, что переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде стали большим шагом вперед, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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