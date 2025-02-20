Буданов* назвал сроки достижения мира между Россией и Украиной

Буданов*: в 2025 году удастся достичь прекращения огня между Россией и Украиной
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Буданов заявил, что в 2025 году будет прекращение огня между РФ и Украиной
Буданов заявил, что в 2025 году будет прекращение огня между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В 2025 году удастся достичь режима прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом).

«Я думаю, что да», — сказал Буданов, выразив свою позицию по возможности достижения мирного соглашения в текущем году. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, удастся ли достичь прекращения огня в 2025 году. Цитату Буданова передает РБК-Украина.

По словам главы ГУР, хотя начальные позиции обеих сторон радикально различаются, существует вероятность, что в текущем году будет достигнуто соглашение о прекращении огня. «Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно — это другой вопрос», — подчеркнул Буданов.

Россия многократно подтверждала свою открытость к проведению переговоров. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва готова прекратить боевые действия в случае, если Киев осуществит вывод своих вооруженных сил из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, для достижения мирного решения Украина должна официально отказаться от планов на вступление в НАТО и обрести статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.

*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом

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В 2025 году удастся достичь режима прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом). «Я думаю, что да», — сказал Буданов, выразив свою позицию по возможности достижения мирного соглашения в текущем году. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, удастся ли достичь прекращения огня в 2025 году. Цитату Буданова передает РБК-Украина. По словам главы ГУР, хотя начальные позиции обеих сторон радикально различаются, существует вероятность, что в текущем году будет достигнуто соглашение о прекращении огня. «Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно — это другой вопрос», — подчеркнул Буданов. Россия многократно подтверждала свою открытость к проведению переговоров. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва готова прекратить боевые действия в случае, если Киев осуществит вывод своих вооруженных сил из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, для достижения мирного решения Украина должна официально отказаться от планов на вступление в НАТО и обрести статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства. *Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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