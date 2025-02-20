Генпрокурор России вступился за пенсионера из ХМАО, которого мэрия лишила жилья

Генеральный прокурор России Игорь Краснов вступился за пенсионеров из Урая (ХМАО), которых мэрия лишила жилья. 75-летний югорчанин и его супруга работали в городском учреждении и имели договор коммерческого найма однокомнатной квартиры, но в марте 2024 года их исключили из перечня граждан, имеющих право на заключение договора.
«После вмешательства в ситуацию органов прокуратуры в нормативный правовой акт внесены изменения, которыми предусмотрена возможность заключения таких договоров с неработающими пенсионерами, проживающими в муниципальном жилищном фонде», — сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.
Мужчина и его супруга не имели собственного жилья. В 2000 году в их квартире произошел пожар, после чего им была предоставлена квартира на условиях краткосрочного найма. В 2020 году этот дом был признан аварийным и расселен, а супруги получили новую квартиру. Но в марте 2024 года лишились и ее: договор с ними был расторгнут. Ситуация разрешилась в пользу пенсионеров после вмешательства генерального прокурора России Краснова.
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