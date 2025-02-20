20 февраля 2025

Генпрокурор России вступился за пенсионера из ХМАО, которого мэрия лишила жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокурор РФ Игорь Краснов защитил права пенсионеров из Урая, которые лишились жилья
Генпрокурор РФ Игорь Краснов защитил права пенсионеров из Урая, которые лишились жилья Фото:

Генеральный прокурор России Игорь Краснов вступился за пенсионеров из Урая (ХМАО), которых мэрия лишила жилья. 75-летний югорчанин и его супруга работали в городском учреждении и имели договор коммерческого найма однокомнатной квартиры, но в марте 2024 года их исключили из перечня граждан, имеющих право на заключение договора.

«После вмешательства в ситуацию органов прокуратуры в нормативный правовой акт внесены изменения, которыми предусмотрена возможность заключения таких договоров с неработающими пенсионерами, проживающими в муниципальном жилищном фонде», — сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.

Мужчина и его супруга не имели собственного жилья. В 2000 году в их квартире произошел пожар, после чего им была предоставлена квартира на условиях краткосрочного найма. В 2020 году этот дом был признан аварийным и расселен, а супруги получили новую квартиру. Но в марте 2024 года лишились и ее: договор с ними был расторгнут. Ситуация разрешилась в пользу пенсионеров после вмешательства генерального прокурора России Краснова.

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов вступился за пенсионеров из Урая (ХМАО), которых мэрия лишила жилья. 75-летний югорчанин и его супруга работали в городском учреждении и имели договор коммерческого найма однокомнатной квартиры, но в марте 2024 года их исключили из перечня граждан, имеющих право на заключение договора. «После вмешательства в ситуацию органов прокуратуры в нормативный правовой акт внесены изменения, которыми предусмотрена возможность заключения таких договоров с неработающими пенсионерами, проживающими в муниципальном жилищном фонде», — сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО. Мужчина и его супруга не имели собственного жилья. В 2000 году в их квартире произошел пожар, после чего им была предоставлена квартира на условиях краткосрочного найма. В 2020 году этот дом был признан аварийным и расселен, а супруги получили новую квартиру. Но в марте 2024 года лишились и ее: договор с ними был расторгнут. Ситуация разрешилась в пользу пенсионеров после вмешательства генерального прокурора России Краснова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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