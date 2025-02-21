Путин присвоил почетное звание бригаде, чье знамя показал на Прямой линии

Российский президент Владимир Путин подписал указ о переименовании 155-й морской пехоты в «Курскую». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Причем ранее, во время Прямой линии Путина, бойцы из этой бригады передали президенту копию своего знамени.
«Присвоить 155 бригаде <...> морской пехоты почетное наименование „Курская“», — следует из документа. В конце 2024 года во время своей прямой линии президент РФ рассказал, что ему передали копию боевого знамени бригады.
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