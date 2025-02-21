Путин присвоил почетное звание бригаде, чье знамя показал на Прямой линии

Путин присвоил почетное звание «Курская» 155-й морской бригаде
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Владимир Путин присвоил 155 морской бригаде РФ почетное звание «Курская»
Владимир Путин присвоил 155 морской бригаде РФ почетное звание «Курская» Фото:

Российский президент Владимир Путин подписал указ о переименовании 155-й морской пехоты в «Курскую». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Причем ранее, во время Прямой линии Путина, бойцы из этой бригады передали президенту копию своего знамени. 

«Присвоить 155 бригаде <...> морской пехоты почетное наименование „Курская“», — следует из документа. В конце 2024 года во время своей прямой линии президент РФ рассказал, что ему передали копию боевого знамени бригады.

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о переименовании 155-й морской пехоты в «Курскую». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Причем ранее, во время Прямой линии Путина, бойцы из этой бригады передали президенту копию своего знамени.  «Присвоить 155 бригаде <...> морской пехоты почетное наименование „Курская“», — следует из документа. В конце 2024 года во время своей прямой линии президент РФ рассказал, что ему передали копию боевого знамени бригады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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