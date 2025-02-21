Мужчине, призывающему к расстрелу власти, вынесли приговор в Петербурге

Петербургский военный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в публикации комментария ВКонтакте, призывающего к насильственным действиям против президента России. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«18 декабря 2021 года в 16:16 Сергей Ершов, испытывавший неприязнь к представителям действующей государственной власти Российской Федерации, <...> с целью публичного воздействия на сознание и волю пользователей социальной сети „ВКонтакте“, находясь в Сыктывкаре, разместил в сообществе „МОЕ ПРАВО: консультации юристов“ комментарий, который содержит призыв выполнить насильственные действия — лишить жизни через расстрел президента РФ — Путина В.В. в целях прекращения его государственной и политической деятельности», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Ершов полностью признал свою вину и пояснил свои действия тяжелыми жизненными обстоятельствами, включая болезнь и отсутствие работы. Он выразил сожаление по поводу своих действий и заявил о полном раскаянии. В качестве наказания военный суд назначил Ершову штраф в размере 400 000 рублей и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете на срок два года.
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