21 февраля 2025

Участник СВО из Сербии вступил в Ассоциацию ветеранов ХМАО

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Участник СВО из Сербии Боян Оджич вступил в Ассоциацию ветеранов ХМАО
Участник СВО из Сербии Боян Оджич вступил в Ассоциацию ветеранов ХМАО Фото:

В Ассоциацию ветеранов СВО Югры вступил участник спецоперации из Сербии Боян Оджич. Удостоверение ему выдал глава ХМАО Руслан Кухарук, сообщили в правительстве округа. 

«Участник спецоперации из Сербии вступил в региональную Ассоциацию ветеранов СВО. На встрече с ветеранами боевых действий из числа участников СВО, воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов. Губернатор Югры Руслан Кухарук вручил Бояну Оджичу удостоверение общественной организации Югры „Ассоциация ветеранов СВО“, — рассказали в telegram-канале правительства. 

Боян Оджич ранее проживал в Белграде. Контракт он подписал в феврале 2024 года в пункте отбора Ханты-Мансийска. Оджич служил на авдеевском направлении. В мае прошлого года мужчина был награжден медалью «За особые заслуги». 

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО вручил государственные награды ветеранам боевых действий, участикам СВО и ветеранам ВОВ. Одним из награжденных стал Евгений Ефимов из Урая, группа которого подвергалась атакам беспилотников 14 часов.

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В Ассоциацию ветеранов СВО Югры вступил участник спецоперации из Сербии Боян Оджич. Удостоверение ему выдал глава ХМАО Руслан Кухарук, сообщили в правительстве округа.  «Участник спецоперации из Сербии вступил в региональную Ассоциацию ветеранов СВО. На встрече с ветеранами боевых действий из числа участников СВО, воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов. Губернатор Югры Руслан Кухарук вручил Бояну Оджичу удостоверение общественной организации Югры „Ассоциация ветеранов СВО“, — рассказали в telegram-канале правительства.  Боян Оджич ранее проживал в Белграде. Контракт он подписал в феврале 2024 года в пункте отбора Ханты-Мансийска. Оджич служил на авдеевском направлении. В мае прошлого года мужчина был награжден медалью «За особые заслуги».  Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО вручил государственные награды ветеранам боевых действий, участикам СВО и ветеранам ВОВ. Одним из награжденных стал Евгений Ефимов из Урая, группа которого подвергалась атакам беспилотников 14 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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