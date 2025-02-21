Участник СВО из Сербии вступил в Ассоциацию ветеранов ХМАО

В Ассоциацию ветеранов СВО Югры вступил участник спецоперации из Сербии Боян Оджич. Удостоверение ему выдал глава ХМАО Руслан Кухарук, сообщили в правительстве округа.
«Участник спецоперации из Сербии вступил в региональную Ассоциацию ветеранов СВО. На встрече с ветеранами боевых действий из числа участников СВО, воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов. Губернатор Югры Руслан Кухарук вручил Бояну Оджичу удостоверение общественной организации Югры „Ассоциация ветеранов СВО“, — рассказали в telegram-канале правительства.
Боян Оджич ранее проживал в Белграде. Контракт он подписал в феврале 2024 года в пункте отбора Ханты-Мансийска. Оджич служил на авдеевском направлении. В мае прошлого года мужчина был награжден медалью «За особые заслуги».
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО вручил государственные награды ветеранам боевых действий, участикам СВО и ветеранам ВОВ. Одним из награжденных стал Евгений Ефимов из Урая, группа которого подвергалась атакам беспилотников 14 часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!