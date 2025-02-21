Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал в Белоярский район. Здесь он отметит свой первый День оленевода в статусе главы региона в Арктической зоне Югры. При этом, возможно, глава округа и сам поучаствует в соревнованиях.
«Сегодня работаю в Белоярском районе — это Арктическая зона Югры. По приглашению оленеводов принимаю участие в спортивных состязаниях, которые сохраняют традиции и культуру коренных народов Югры и Севера», — сказал Кухарук в видео, опубликованном в его telegram-канале.
Он пообещал, что позже поделится и другими подробностями своей поездки. Также глава региона поздравил всех югорчан с Днем оленевода.
В селе Казым (ХМАО) 22 февраля пройдет большое традиционное мероприятие — День оленевода, который посетит сам губернатор Югры Руслан Кухарук. С 12:00 до 15:00 состоятся спортивные состязания народов Севера, также будет открыт выставочный зал посвященный 80-летию Победы. Гости смогут посетить зимнее стойбище, послушать сказки народа Ханты и побывать на ярмарке.
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