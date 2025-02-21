21 февраля 2025

Кухарук приехал в Арктику, чтобы поучаствовать в Дне оленевода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возможно, Кухарук и сам поучаствует в соревнованиях на Дне оленевода
Возможно, Кухарук и сам поучаствует в соревнованиях на Дне оленевода Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал в Белоярский район. Здесь он отметит свой первый День оленевода в статусе главы региона в Арктической зоне Югры. При этом, возможно, глава округа и сам поучаствует в соревнованиях.

«Сегодня работаю в Белоярском районе — это Арктическая зона Югры. По приглашению оленеводов принимаю участие в спортивных состязаниях, которые сохраняют традиции и культуру коренных народов Югры и Севера», — сказал Кухарук в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Он пообещал, что позже поделится и другими подробностями своей поездки. Также глава региона поздравил всех югорчан с Днем оленевода.

В селе Казым (ХМАО) 22 февраля пройдет большое традиционное мероприятие — День оленевода, который посетит сам губернатор Югры Руслан Кухарук. С 12:00 до 15:00 состоятся спортивные состязания народов Севера, также будет открыт выставочный зал посвященный 80-летию Победы. Гости смогут посетить зимнее стойбище, послушать сказки народа Ханты и побывать на ярмарке.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал в Белоярский район. Здесь он отметит свой первый День оленевода в статусе главы региона в Арктической зоне Югры. При этом, возможно, глава округа и сам поучаствует в соревнованиях. «Сегодня работаю в Белоярском районе — это Арктическая зона Югры. По приглашению оленеводов принимаю участие в спортивных состязаниях, которые сохраняют традиции и культуру коренных народов Югры и Севера», — сказал Кухарук в видео, опубликованном в его telegram-канале. Он пообещал, что позже поделится и другими подробностями своей поездки. Также глава региона поздравил всех югорчан с Днем оленевода. В селе Казым (ХМАО) 22 февраля пройдет большое традиционное мероприятие — День оленевода, который посетит сам губернатор Югры Руслан Кухарук. С 12:00 до 15:00 состоятся спортивные состязания народов Севера, также будет открыт выставочный зал посвященный 80-летию Победы. Гости смогут посетить зимнее стойбище, послушать сказки народа Ханты и побывать на ярмарке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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