22 февраля 2025
21 февраля 2025

В ХМАО на треть подскочили зарплаты у водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители в Югре зарабатывают в среднем 90,3 тысячи рублей
Водители в Югре зарабатывают в среднем 90,3 тысячи рублей Фото:

В Югре за последний год зарплаты водителей и таксистов выросли на 34%. Аналитики «Авито Работы» сообщили URA.RU, что средняя зарплата таких специалистов составила чуть более 90 тысяч рублей.

«В ХМАО зарплата водителей и таксистов в январе 2025 года в сравнении с январем 2024 года выросла на 34%. Их средняя заработная плата составила 90 328 рублей», — сообщили эксперты.

Среди регионов страны Югра заняла шестое место по росту зарплат водителей и таксистов. В лидерах Башкортостан. Там зарплаты вышеуказанных работников выросли на 55% и составила почти 106 тысяч рублей.

На начало года в ХМАО водители были среди наиболее востребованных специалистов. Их зарплаты значительно превышали медианный уровень по региону, достигая 155 000 рублей, что на 78% больше средней предлагаемой зарплаты.

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В Югре за последний год зарплаты водителей и таксистов выросли на 34%. Аналитики «Авито Работы» сообщили URA.RU, что средняя зарплата таких специалистов составила чуть более 90 тысяч рублей. «В ХМАО зарплата водителей и таксистов в январе 2025 года в сравнении с январем 2024 года выросла на 34%. Их средняя заработная плата составила 90 328 рублей», — сообщили эксперты. Среди регионов страны Югра заняла шестое место по росту зарплат водителей и таксистов. В лидерах Башкортостан. Там зарплаты вышеуказанных работников выросли на 55% и составила почти 106 тысяч рублей. На начало года в ХМАО водители были среди наиболее востребованных специалистов. Их зарплаты значительно превышали медианный уровень по региону, достигая 155 000 рублей, что на 78% больше средней предлагаемой зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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