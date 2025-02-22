В ХМАО на треть подскочили зарплаты у водителей

В Югре за последний год зарплаты водителей и таксистов выросли на 34%. Аналитики «Авито Работы» сообщили URA.RU, что средняя зарплата таких специалистов составила чуть более 90 тысяч рублей.
«В ХМАО зарплата водителей и таксистов в январе 2025 года в сравнении с январем 2024 года выросла на 34%. Их средняя заработная плата составила 90 328 рублей», — сообщили эксперты.
Среди регионов страны Югра заняла шестое место по росту зарплат водителей и таксистов. В лидерах Башкортостан. Там зарплаты вышеуказанных работников выросли на 55% и составила почти 106 тысяч рублей.
На начало года в ХМАО водители были среди наиболее востребованных специалистов. Их зарплаты значительно превышали медианный уровень по региону, достигая 155 000 рублей, что на 78% больше средней предлагаемой зарплаты.
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