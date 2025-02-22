22 февраля 2025
21 февраля 2025

НХЛ признала пермского хоккеиста Мичкова первой звездой матча с «Эдмонтоном». Видео

Хоккеист из Прикамья Матвей Мичков выдал в НХЛ один из лучших матчей в сезоне
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Матвей Мичков приложил руку к победе «Филадельфии» над одной из лучших команд лиги
Матвей Мичков приложил руку к победе «Филадельфии» над одной из лучших команд лиги Фото:

Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков, выступающий в составе «Филадельфия Флайерс», отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Это была 17-я шайба в сезоне российского форварда. 

«Мичков второй раз в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал три очка в одной игре, 5 декабря у него было три ассиста в матче с „Флорида Пантерз“ (5:7). По итогам встречи НХЛ признала 20-летнего Мичкова первой звездой матча», — передает издание «Спорт-экспресс».

Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 39 (17+22) очков в 56 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков после Лэйна Хатсона (41) и Маклина Селебрини (40). «Филадельфия» набрала 57 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

Мичков летом 2024 года стал выступать за клуб из НХЛ. Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. В минувшем году Мичков вошел в десятку лучших россиян по результативным передачам в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

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Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков, выступающий в составе «Филадельфия Флайерс», отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Это была 17-я шайба в сезоне российского форварда.  «Мичков второй раз в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал три очка в одной игре, 5 декабря у него было три ассиста в матче с „Флорида Пантерз“ (5:7). По итогам встречи НХЛ признала 20-летнего Мичкова первой звездой матча», — передает издание «Спорт-экспресс». Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 39 (17+22) очков в 56 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков после Лэйна Хатсона (41) и Маклина Селебрини (40). «Филадельфия» набрала 57 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Мичков летом 2024 года стал выступать за клуб из НХЛ. Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. В минувшем году Мичков вошел в десятку лучших россиян по результативным передачам в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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