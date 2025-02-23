23 февраля 2025

В пермской школе появится трасса для лыжных гонок

В лицее №3 города Перми появятся новый корпус и лыжероллерная трасса
© Служба новостей «URA.RU»
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У лицея появятся тренажеры и километровая дорожка
У лицея появятся тренажеры и километровая дорожка Фото:

Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на строительство второго корпуса лицея № 3 в Перми. Учебное заведение расположено на улице Свиязева в Индустриальном районе. Помимо нового корпуса, на его территории создадут спортивный кластер.

«Кластер будет включать в себя гимнастическую площадку, тренажеры и дорожку длиной в тысячу метров с трибуной. Одна из ее полос будет оснащена резиновым покрытием для занятий бегом, велоспортом и лыжами», — сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

В новом четырехэтажном здании будут учебные классы, актовый зал с помещениями для хранения декораций, библиотека, столовая и два спортивных зала с тренерскими, душевыми и раздевалками. Корпус рассчитан на 1050 мест.

Ранее URA.RU сообщало, что ходом строительства нового здания Пермской художественной галереи заинтересовалась прокуратура. В ходе выезда на объект прокуроры обсудили с подрядчиком соблюдение графика работ.

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Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на строительство второго корпуса лицея № 3 в Перми. Учебное заведение расположено на улице Свиязева в Индустриальном районе. Помимо нового корпуса, на его территории создадут спортивный кластер. «Кластер будет включать в себя гимнастическую площадку, тренажеры и дорожку длиной в тысячу метров с трибуной. Одна из ее полос будет оснащена резиновым покрытием для занятий бегом, велоспортом и лыжами», — сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. В новом четырехэтажном здании будут учебные классы, актовый зал с помещениями для хранения декораций, библиотека, столовая и два спортивных зала с тренерскими, душевыми и раздевалками. Корпус рассчитан на 1050 мест. Ранее URA.RU сообщало, что ходом строительства нового здания Пермской художественной галереи заинтересовалась прокуратура. В ходе выезда на объект прокуроры обсудили с подрядчиком соблюдение графика работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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