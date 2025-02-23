В пермской школе появится трасса для лыжных гонок

Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на строительство второго корпуса лицея № 3 в Перми. Учебное заведение расположено на улице Свиязева в Индустриальном районе. Помимо нового корпуса, на его территории создадут спортивный кластер.
«Кластер будет включать в себя гимнастическую площадку, тренажеры и дорожку длиной в тысячу метров с трибуной. Одна из ее полос будет оснащена резиновым покрытием для занятий бегом, велоспортом и лыжами», — сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.
В новом четырехэтажном здании будут учебные классы, актовый зал с помещениями для хранения декораций, библиотека, столовая и два спортивных зала с тренерскими, душевыми и раздевалками. Корпус рассчитан на 1050 мест.
Ранее URA.RU сообщало, что ходом строительства нового здания Пермской художественной галереи заинтересовалась прокуратура. В ходе выезда на объект прокуроры обсудили с подрядчиком соблюдение графика работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!