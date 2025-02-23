23 февраля 2025
22 февраля 2025

В Пермском крае устранили масштабную коммунальную аварию в Лысьве

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварию на сетях водоснабжения в Лысьве устранили
Аварию на сетях водоснабжения в Лысьве устранили Фото:

В Лысьве (Пермский край) специалисты устранили коммунальную аварию, после которой десятки жилых домов и соцобъекты остались без холодной воды. Об этом сообщил в глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев.

«Авария устранена, идет заполнение системы. К утру вода должна быть с необходимым давлением. Спасибо работникам водоканала за оперативную работу. Также благодарю всех жителей домов, оставшихся без воды в праздничный день, за терпение и поддержку», — написал Федосеев в своем Telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Лысьве 23 февраля на водопроводе произошел порыв в районе дома №22 по улице Мира. В результате десятки жилых домов остались без воды, а в зону отключения попали лицей, школа для детей с ОВЗ, детские сады № 17 и «Крылатые качели». Прокуратура Пермского края поставила на контроль ход устранения аварии.

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В Лысьве (Пермский край) специалисты устранили коммунальную аварию, после которой десятки жилых домов и соцобъекты остались без холодной воды. Об этом сообщил в глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев. «Авария устранена, идет заполнение системы. К утру вода должна быть с необходимым давлением. Спасибо работникам водоканала за оперативную работу. Также благодарю всех жителей домов, оставшихся без воды в праздничный день, за терпение и поддержку», — написал Федосеев в своем Telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Лысьве 23 февраля на водопроводе произошел порыв в районе дома №22 по улице Мира. В результате десятки жилых домов остались без воды, а в зону отключения попали лицей, школа для детей с ОВЗ, детские сады № 17 и «Крылатые качели». Прокуратура Пермского края поставила на контроль ход устранения аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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