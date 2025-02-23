В Пермском крае устранили масштабную коммунальную аварию в Лысьве

В Лысьве (Пермский край) специалисты устранили коммунальную аварию, после которой десятки жилых домов и соцобъекты остались без холодной воды. Об этом сообщил в глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев.
«Авария устранена, идет заполнение системы. К утру вода должна быть с необходимым давлением. Спасибо работникам водоканала за оперативную работу. Также благодарю всех жителей домов, оставшихся без воды в праздничный день, за терпение и поддержку», — написал Федосеев в своем Telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Лысьве 23 февраля на водопроводе произошел порыв в районе дома №22 по улице Мира. В результате десятки жилых домов остались без воды, а в зону отключения попали лицей, школа для детей с ОВЗ, детские сады № 17 и «Крылатые качели». Прокуратура Пермского края поставила на контроль ход устранения аварии.
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