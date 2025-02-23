Потушен пожар на пермской базе отдыха «Дедюха»

Сотрудники МЧС потушили пожар на базе отдыха
Ликвидирован пожар на базе отдыха «Дедюха» в Добрянке Пермского края. Его площадь составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На месте работали 25 человек личного состава и шесть единиц техники. В 11:57 открытое горение было ликвидировано», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:17. Причина пожара пока не установлена. Погибших и травмированных нет.
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