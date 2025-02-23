23 февраля 2025

Потушен пожар на пермской базе отдыха «Дедюха»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС потушили пожар на базе отдыха
Сотрудники МЧС потушили пожар на базе отдыха Фото:

Ликвидирован пожар на базе отдыха «Дедюха» в Добрянке Пермского края. Его площадь составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На месте работали 25 человек личного состава и шесть единиц техники. В 11:57 открытое горение было ликвидировано», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:17. Причина пожара пока не установлена. Погибших и травмированных нет.

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Ликвидирован пожар на базе отдыха «Дедюха» в Добрянке Пермского края. Его площадь составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На месте работали 25 человек личного состава и шесть единиц техники. В 11:57 открытое горение было ликвидировано», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:17. Причина пожара пока не установлена. Погибших и травмированных нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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