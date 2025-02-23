23 февраля 2025

В Пермском крае горит база отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание базы отдыха охвачено огнем
Здание базы отдыха охвачено огнем Фото:

На базе отдыха «Дедюха» в Добрянке Пермского края произошел пожар. О случившемся очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Огнем охвачено все административное здание базы. Площадь пожара составляет 170 квадратных метров. Часть здания уже обрушилась», — сообщается в посте.

Отмечается, что на месте работают пожарные и спасатели. По предварительным данным пострадавших нет. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На базе отдыха «Дедюха» в Добрянке Пермского края произошел пожар. О случившемся очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь». «Огнем охвачено все административное здание базы. Площадь пожара составляет 170 квадратных метров. Часть здания уже обрушилась», — сообщается в посте. Отмечается, что на месте работают пожарные и спасатели. По предварительным данным пострадавших нет. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...