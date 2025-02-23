В Пермском крае горит база отдыха

Здание базы отдыха охвачено огнем
На базе отдыха «Дедюха» в Добрянке Пермского края произошел пожар. О случившемся очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Огнем охвачено все административное здание базы. Площадь пожара составляет 170 квадратных метров. Часть здания уже обрушилась», — сообщается в посте.
Отмечается, что на месте работают пожарные и спасатели. По предварительным данным пострадавших нет. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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