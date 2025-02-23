23 февраля 2025

Пермякам назвали уровень средней зарплаты

Пермьстат: средняя зарплата в крае достигла 70,5 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего в 2024 году в Прикамье получали специалисты в области информации и связи
Больше всего в 2024 году в Прикамье получали специалисты в области информации и связи Фото:

По итогам 11 месяцев 2024 года средняя зарплата в Прикамье достигла 70,5 тысяч рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«Реальная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2024 года выросла на 8,3%. Если сравнивать со значениями 2023 года. При ее расчетах учитывался индекс потребительских цен», — сказано в статистике на сайте Пермьстата.

Больше всего в указанном периоде получали региональные специалисты в области информации и связи. Средний заработок там сложился в сумме 104,9 тысяч рублей. Следом идут работники в профобласти «Добыча полезных ископаемых». Им платили около 101 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замыкают финансисты и страховщики с зарплатой в 94,9 тысяч рублей.

Напротив, меньше всего за 11 месяцев минувшего года получали специалисты, работающие в гостиницах и в общепите. Всего порядка 41,5 тысяч в месяц. Чуть больше, в денежном выражении, работодатели оценили работу риелторов. Такие специалисты в среднем зарабатывали 44 тысячи рублей.

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По итогам 11 месяцев 2024 года средняя зарплата в Прикамье достигла 70,5 тысяч рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. «Реальная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2024 года выросла на 8,3%. Если сравнивать со значениями 2023 года. При ее расчетах учитывался индекс потребительских цен», — сказано в статистике на сайте Пермьстата. Больше всего в указанном периоде получали региональные специалисты в области информации и связи. Средний заработок там сложился в сумме 104,9 тысяч рублей. Следом идут работники в профобласти «Добыча полезных ископаемых». Им платили около 101 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замыкают финансисты и страховщики с зарплатой в 94,9 тысяч рублей. Напротив, меньше всего за 11 месяцев минувшего года получали специалисты, работающие в гостиницах и в общепите. Всего порядка 41,5 тысяч в месяц. Чуть больше, в денежном выражении, работодатели оценили работу риелторов. Такие специалисты в среднем зарабатывали 44 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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