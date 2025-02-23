Пермякам назвали уровень средней зарплаты

По итогам 11 месяцев 2024 года средняя зарплата в Прикамье достигла 70,5 тысяч рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
«Реальная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2024 года выросла на 8,3%. Если сравнивать со значениями 2023 года. При ее расчетах учитывался индекс потребительских цен», — сказано в статистике на сайте Пермьстата.
Больше всего в указанном периоде получали региональные специалисты в области информации и связи. Средний заработок там сложился в сумме 104,9 тысяч рублей. Следом идут работники в профобласти «Добыча полезных ископаемых». Им платили около 101 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замыкают финансисты и страховщики с зарплатой в 94,9 тысяч рублей.
Напротив, меньше всего за 11 месяцев минувшего года получали специалисты, работающие в гостиницах и в общепите. Всего порядка 41,5 тысяч в месяц. Чуть больше, в денежном выражении, работодатели оценили работу риелторов. Такие специалисты в среднем зарабатывали 44 тысячи рублей.
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