Стало известно, сколько пермяков за три года поменяли работу

За последние три года 40% жителей Пермского края освоили новую профессию. Чаще всего специализацию меняли автомойщики (68%), курьеры (66%), швеи (64%) и режиссеры (63%).
«Наиболее популярными сферами, куда уходили пермяки, стали администраторы (8%) и менеджеры по продажам (5%). Причем около 18% жителей региона, выбравших новую карьеру, предпочли рабочие или производственные специальности», — отметили аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в своем исследовании.
При этом самый низкий процент смены профессии отмечен среди врачей. Это показатель в 5%.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на заводах. Так, например, машинисту буровой установки предлагают зарплату от 250 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!