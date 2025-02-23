23 февраля 2025

Стало известно, сколько пермяков за три года поменяли работу

HeadHunter: за три года работу сменили 40% жителей Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки часто выбирали рабочие или производственные специальности
Пермяки часто выбирали рабочие или производственные специальности Фото:

За последние три года 40% жителей Пермского края освоили новую профессию. Чаще всего специализацию меняли автомойщики (68%), курьеры (66%), швеи (64%) и режиссеры (63%).

«Наиболее популярными сферами, куда уходили пермяки, стали администраторы (8%) и менеджеры по продажам (5%). Причем около 18% жителей региона, выбравших новую карьеру, предпочли рабочие или производственные специальности», — отметили аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в своем исследовании.

При этом самый низкий процент смены профессии отмечен среди врачей. Это показатель в 5%.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на заводах. Так, например, машинисту буровой установки предлагают зарплату от 250 тысяч рублей.

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За последние три года 40% жителей Пермского края освоили новую профессию. Чаще всего специализацию меняли автомойщики (68%), курьеры (66%), швеи (64%) и режиссеры (63%). «Наиболее популярными сферами, куда уходили пермяки, стали администраторы (8%) и менеджеры по продажам (5%). Причем около 18% жителей региона, выбравших новую карьеру, предпочли рабочие или производственные специальности», — отметили аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в своем исследовании. При этом самый низкий процент смены профессии отмечен среди врачей. Это показатель в 5%. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на заводах. Так, например, машинисту буровой установки предлагают зарплату от 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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