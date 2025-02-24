Пермяки останутся без алкоголя из-за Масленицы и мусульманских праздников

В Пермском крае в марте 2025 года на Масленицу и национальные праздники запретят продажу алкоголя. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.
«Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории города Краснокамска на время масленичных гуляний 2 марта. А также на территории Бардымского округа на время национального праздника „Навруз“ 15 марта и „Ураза-байрам“ 30 марта», — сказано в постановлении краевого правительства.
Уточняется, что алкоголь не будут продавать с 8:00 до 23:00. Кроме крепких напитков под запрет попадают пиво, сидр и медовуха во всех магазинах розничной торговли. Ограничения не коснутся организаций, оказывающих услуги общественного питания.
Ранее URA.RU рассказало, что власти Пермского края утвердили список дат, когда не будут продавать алкоголь. Спиртосодержащие напитки запретят продавать в дни города, села и профессиональные праздники.
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