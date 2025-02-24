Девелопер раскрыл подробности застройки Камской долины в Перми, где появится аквапарк

Аквапарк к Камской долине города Перми будет построен на той строне улицы Маршала Жукова, где разместится большая часть жилых домов. Кировский девелопер «Железно», который будет осваивать площадку, презентовал концепцию застройки территории на заседании краевого градостроительного совета. В ее основу легло понятие «здоровый город.
«В основу мастер-плана района легло понятие „здоровый город“, объединяющий в себе спортивные зоны, площадки для товарищеского и спокойного, „созидающего“ досуга [...]. Аквапарк предполагается разместить на той стороне улицы Маршала Жукова, где разместится большая часть жилья (на пересечении улиц Маршала Жукова и Спешилова), а также два детских сада», — пишет «Ъ-Прикамье».
Девелопер намерен застроить возводить на площадке дома средней этажности территорию с акцентом на «высотные доминанты и урбан-виллы» — всего планируется построить порядка 330 тысяч квадратных метров жилья. О том, что территорию «Камской долины» будет осваивать «Железно», стало известно в июле 2024 года. Помимо жилья, аквапарка и детских садов девелопер намерен построить и ряд коммерческих объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!