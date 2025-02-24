Девелопер раскрыл подробности застройки Камской долины в Перми, где появится аквапарк

Кировский девелопер презентовал концепцию застройки Камской долины в Перми
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Аквапарк должен появиться на пересечении улиц Маршала Жукова и Спешилова
Аквапарк должен появиться на пересечении улиц Маршала Жукова и Спешилова Фото:

Аквапарк к Камской долине города Перми будет построен на той строне улицы Маршала Жукова, где разместится большая часть жилых домов. Кировский девелопер «Железно», который будет осваивать площадку, презентовал концепцию застройки территории на заседании краевого градостроительного совета. В ее основу легло понятие «здоровый город.

«В основу мастер-плана района легло понятие „здоровый город“, объединяющий в себе спортивные зоны, площадки для товарищеского и спокойного, „созидающего“ досуга [...]. Аквапарк предполагается разместить на той стороне улицы Маршала Жукова, где разместится большая часть жилья (на пересечении улиц Маршала Жукова и Спешилова), а также два детских сада», — пишет «Ъ-Прикамье».

Девелопер намерен застроить возводить на площадке дома средней этажности территорию с акцентом на «высотные доминанты и урбан-виллы» — всего планируется построить порядка 330 тысяч квадратных метров жилья. О том, что территорию «Камской долины» будет осваивать «Железно», стало известно в июле 2024 года. Помимо жилья, аквапарка и детских садов девелопер намерен построить и ряд коммерческих объектов.

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Аквапарк к Камской долине города Перми будет построен на той строне улицы Маршала Жукова, где разместится большая часть жилых домов. Кировский девелопер «Железно», который будет осваивать площадку, презентовал концепцию застройки территории на заседании краевого градостроительного совета. В ее основу легло понятие «здоровый город. «В основу мастер-плана района легло понятие „здоровый город“, объединяющий в себе спортивные зоны, площадки для товарищеского и спокойного, „созидающего“ досуга [...]. Аквапарк предполагается разместить на той стороне улицы Маршала Жукова, где разместится большая часть жилья (на пересечении улиц Маршала Жукова и Спешилова), а также два детских сада», — пишет «Ъ-Прикамье». Девелопер намерен застроить возводить на площадке дома средней этажности территорию с акцентом на «высотные доминанты и урбан-виллы» — всего планируется построить порядка 330 тысяч квадратных метров жилья. О том, что территорию «Камской долины» будет осваивать «Железно», стало известно в июле 2024 года. Помимо жилья, аквапарка и детских садов девелопер намерен построить и ряд коммерческих объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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