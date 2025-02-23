23 февраля 2025

В Ныробе сотрудникам колонии не платили за переработки

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер компенсации составил более 800 тысяч рублей
Размер компенсации составил более 800 тысяч рублей Фото:

В Государственную инспекцию труда в Пермском крае поступила информация об отсутствии оплаты сверхурочной работы сотрудникам ФСИН. Исправительная колония находится в Ныробе.

«Учреждению объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, в результате чего девяти работникам учреждения выплачена компенсация за работу в выходные дни. Выплаты в общей сумме составили более 800 тысяч рублей», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк после увольнения отсудил у экс-работодателя 800 тысяч рублей. Это был долг по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск.

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В Государственную инспекцию труда в Пермском крае поступила информация об отсутствии оплаты сверхурочной работы сотрудникам ФСИН. Исправительная колония находится в Ныробе. «Учреждению объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, в результате чего девяти работникам учреждения выплачена компенсация за работу в выходные дни. Выплаты в общей сумме составили более 800 тысяч рублей», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк после увольнения отсудил у экс-работодателя 800 тысяч рублей. Это был долг по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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