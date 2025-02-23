В Ныробе сотрудникам колонии не платили за переработки

В Государственную инспекцию труда в Пермском крае поступила информация об отсутствии оплаты сверхурочной работы сотрудникам ФСИН. Исправительная колония находится в Ныробе.
«Учреждению объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, в результате чего девяти работникам учреждения выплачена компенсация за работу в выходные дни. Выплаты в общей сумме составили более 800 тысяч рублей», — сообщает ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяк после увольнения отсудил у экс-работодателя 800 тысяч рублей. Это был долг по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск.
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