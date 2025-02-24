Мэр Перми анонсировал открытие школы олимпийского резерва

Школа олимпийского резерва откроется в Перми в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В «Олимпе» уже отремонтировали и покрасили фасад, провели отопление и вентиляцию
В «Олимпе» уже отремонтировали и покрасили фасад, провели отопление и вентиляцию Фото:

Открытие школы олимпийского резерва «Олимп» состоится в четвертом квартале 2025 года. Объект находится в Мотовилихинском районе Перми. И ремонт там идет в соответствии с графиком.

«На данный момент там уже отремонтировали и покрасили фасад. Завершен монтаж систем вентиляции и отопления. Покрашены залы хореографии. Сейчас подрядчик монтирует внутренние двери и окна, выполняет чистовую отделку стен и потолков в залах борьбы. Продолжается работа по обустройству туалетов, установке пожарной и охранной сигнализации и видеонаблюдению», — сообщил в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.

У здания школы богатая история. В начале ХХ века в ней располагался «Народный Дом». Поэтому, по словам мэра, перед властями стоит задача — сохранить объект культурного наследия и адаптировать его для современного использования. В обновленном учебном заведении смогут заниматься одновременно более 500 спортсменов. Занятия будут проходить по разным спортивным дисциплинам. Это борьба, хореография, акробатика и атлетическая гимнастика.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми началось строительство новой спортивной арены на 10,5 тысяч мест. На площадке обустраивают котлован и забивают сваи.

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Открытие школы олимпийского резерва «Олимп» состоится в четвертом квартале 2025 года. Объект находится в Мотовилихинском районе Перми. И ремонт там идет в соответствии с графиком. «На данный момент там уже отремонтировали и покрасили фасад. Завершен монтаж систем вентиляции и отопления. Покрашены залы хореографии. Сейчас подрядчик монтирует внутренние двери и окна, выполняет чистовую отделку стен и потолков в залах борьбы. Продолжается работа по обустройству туалетов, установке пожарной и охранной сигнализации и видеонаблюдению», — сообщил в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин. У здания школы богатая история. В начале ХХ века в ней располагался «Народный Дом». Поэтому, по словам мэра, перед властями стоит задача — сохранить объект культурного наследия и адаптировать его для современного использования. В обновленном учебном заведении смогут заниматься одновременно более 500 спортсменов. Занятия будут проходить по разным спортивным дисциплинам. Это борьба, хореография, акробатика и атлетическая гимнастика. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми началось строительство новой спортивной арены на 10,5 тысяч мест. На площадке обустраивают котлован и забивают сваи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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