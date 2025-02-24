Samsung увеличила рекламную активность в России на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Samsung наращивает маркетинговые усилия на российском рынке
Samsung наращивает маркетинговые усилия на российском рынке Фото:

Южнокорейская компания по производству аудио- и видеотехники Samsung увеличила рекламную активность в России на 30% в 2025 году. Об этом сообщили в СМИ.

Samsung увеличил количество рекламы на 30% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. В сравнении с концом 2024 года количество рекламы южнокорейской компании в РФ увеличилось на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily. 

Отмечается, что основной упор делается на рекламу через оператора МТС. А гаджеты Samsung появляются в РФ на несколько дней раньше, чем на европейских и американских рынках. При этом речи о возобновлении продаж техники компании на российской территории пока не идет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южнокорейская компания по производству аудио- и видеотехники Samsung увеличила рекламную активность в России на 30% в 2025 году. Об этом сообщили в СМИ. Samsung увеличил количество рекламы на 30% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. В сравнении с концом 2024 года количество рекламы южнокорейской компании в РФ увеличилось на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily.  Отмечается, что основной упор делается на рекламу через оператора МТС. А гаджеты Samsung появляются в РФ на несколько дней раньше, чем на европейских и американских рынках. При этом речи о возобновлении продаж техники компании на российской территории пока не идет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...