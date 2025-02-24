Южнокорейская компания по производству аудио- и видеотехники Samsung увеличила рекламную активность в России на 30% в 2025 году. Об этом сообщили в СМИ.
Samsung увеличил количество рекламы на 30% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. В сравнении с концом 2024 года количество рекламы южнокорейской компании в РФ увеличилось на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
Отмечается, что основной упор делается на рекламу через оператора МТС. А гаджеты Samsung появляются в РФ на несколько дней раньше, чем на европейских и американских рынках. При этом речи о возобновлении продаж техники компании на российской территории пока не идет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.