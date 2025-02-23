Пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на заводах

В Перми самую высокую зарплату на заводе предлагают машинисту буровой установки. Специалисту готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В сфере производства наиболее высокооплачиваемым специалистом стал машинист буровой установки с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Такой же заработок обещают технологу хлебопекарного производства и главному конструктору», — рассказали URA.RU в hh.ru.
В список вакансий с самой высокой зарплатой также вошли инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем управления технологическим процессом (от 220 до 300 тысяч рублей), наладчик станков с ЧПУ, начальники участка, производства (от 200 тысяч рублей). Фрезеровщику и слесарю-инструментальщику предлагают от 186 тысяч рублей, а инженеру-электронику — от 151 тысячи рублей.
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