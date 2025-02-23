23 февраля 2025
22 февраля 2025

Пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на заводах

В Перми машинисту буровой установки предлагают зарплату от 250 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские заводы готовы платить сотрудникам больше 250 тысяч рублей
Пермские заводы готовы платить сотрудникам больше 250 тысяч рублей Фото:

В Перми самую высокую зарплату на заводе предлагают машинисту буровой установки. Специалисту готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В сфере производства наиболее высокооплачиваемым специалистом стал машинист буровой установки с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Такой же заработок обещают технологу хлебопекарного производства и главному конструктору», — рассказали URA.RU в hh.ru.

В список вакансий с самой высокой зарплатой также вошли инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем управления технологическим процессом (от 220 до 300 тысяч рублей), наладчик станков с ЧПУ, начальники участка, производства (от 200 тысяч рублей). Фрезеровщику и слесарю-инструментальщику предлагают от 186 тысяч рублей, а инженеру-электронику — от 151 тысячи рублей.

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В Перми самую высокую зарплату на заводе предлагают машинисту буровой установки. Специалисту готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «В сфере производства наиболее высокооплачиваемым специалистом стал машинист буровой установки с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Такой же заработок обещают технологу хлебопекарного производства и главному конструктору», — рассказали URA.RU в hh.ru. В список вакансий с самой высокой зарплатой также вошли инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем управления технологическим процессом (от 220 до 300 тысяч рублей), наладчик станков с ЧПУ, начальники участка, производства (от 200 тысяч рублей). Фрезеровщику и слесарю-инструментальщику предлагают от 186 тысяч рублей, а инженеру-электронику — от 151 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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