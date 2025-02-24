Пермяков приглашают выйти на митинг против застройки стадиона «Трудовые резервы»

Жители Перми вновь выйдут на митинг против застройки стадиона «Трудовые резервы». Акция намечена на 2 марта и согласована с мэрией, сообщают в соцсетях инициаторы проведения мероприятия.
«Спортивные объекты — это здоровье, развитие молодежи и будущее города. Мы не должны позволить уничтожить их! Митинг согласован и состоится 2 марта в 14:00. Приглашаем всех граждан и инициативные группы принять в нем участие», — сообщается в соцсети. Инициативная группа пермяков считает, что представители власти не услышали горожан и, «несмотря на протесты общественности, подписали договор с застройщиком», а переговоры с активистами «зашли в тупик».
Митинг пройдет на пешеходной аллее на ул. Крупской, напротив бывшего кинотеатра «Искра». Ранее противники застройки стадиона уже выходили на митинг. Он прошел в ноябре, а участие в нем приняли около 200 человек.
Летом 2024 года стало известно о том, что территорию «Трудовых резервов» решили осваивать в рамках реновации пермские предприниматели Артем и Максим Блиновы. Они намерены возвести рядом со стадионом три жилых секции переменной этажности. При этом сам стадион предприниматели обещают оставить и реконструировать: он будет доступен для всех жителей города. Зимой там продолжат заливать каток.
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