Пермяков ждут две Широкие Масленицы: со сжиганием чучела и без

Массовые народные гуляния на Широкую Масленицу в Перми пройдут на набережной Камы и в парке развлечений имени Горького. Первый праздник устраивает мэрия, а второй — парк. Самое зрелищное шоу — сжигание чучела Масленицы — устроят только в парке Горького.
«Сжигание чучела Масленицы. Самое яркое и долгожданное событие этой зимы! Встретим весну жарким огнем и радостными криками!» — говорится в анонсе праздника на странице парка в соцсети «ВКонтакте». Между тем в мэрии Перми URA.RU сообщили, что в этом году перформанса со сжиганием чучела устраивать не будут.
Широкая Масленица и на набережной, и в парке Горького пройдет 2 марта с 12:00. На празднике от мэрии проведут игры «Яблочки наливные», «К теще на блины», «Городки», «Подушки-закидушки», «Бои мешками», «Бирюльки», «Лесные жители», «Карусель хороводная», «Ванька-встанька», «Вышибало», «Забей гвоздь» и «Селедки в бочке». Будет работать фотозона «Тещины посиделки» и интерактивная зона «На счастье и удачу!». Все это будет сопровождаться выступлением творческих коллективов Пермского краевого колледжа искусств и культуры.
В парке Горького гостей ждут концерт-сказка «Как Жар-птица Солнце спасла», фокусы и трюки от шоу Лунеговых, испытания на масленичном столбе, конкурсы по поеданию блинов на скорость, поднятию гири и косоплетению. В 16:00 стартует огненное шоу, а в 16:15 торжественно сожгут чучело Масленицы.
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