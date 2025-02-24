Стрелки из Пермского края оказались лучшими на всероссийских соревнованиях

Пермская команда победила на этапе Кубка РФ по практической стрельбе из карабина
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В практической стрельбе из карабина пермяки мастера
В практической стрельбе из карабина пермяки мастера Фото:

Команда Пермского края стала лучшей на первом этапе Кубка России по практической стрельбе из карабина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, рассказали в минспорта Прикамья.

«Команда Пермского края стала победителем первого этапа Кубка России по практической стрельбе из карабина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 150 спортсменов из разных регионов страны», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте».

Практическая стрельба — это вид спорта, в котором участники соревнуются в стрельбе, демонстрируя свои навыки на различных дистанциях и в разных условиях. Спортсмен во время выполнения упражнения почти не стоит на месте: стрельба сменяется перебежками по площадке с мишенями и укрытиями, при этом стрелок может продолжать огонь и во время движения.

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Команда Пермского края стала лучшей на первом этапе Кубка России по практической стрельбе из карабина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, рассказали в минспорта Прикамья. «Команда Пермского края стала победителем первого этапа Кубка России по практической стрельбе из карабина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 150 спортсменов из разных регионов страны», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте». Практическая стрельба — это вид спорта, в котором участники соревнуются в стрельбе, демонстрируя свои навыки на различных дистанциях и в разных условиях. Спортсмен во время выполнения упражнения почти не стоит на месте: стрельба сменяется перебежками по площадке с мишенями и укрытиями, при этом стрелок может продолжать огонь и во время движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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