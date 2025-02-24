Стрелки из Пермского края оказались лучшими на всероссийских соревнованиях

Команда Пермского края стала лучшей на первом этапе Кубка России по практической стрельбе из карабина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, рассказали в минспорта Прикамья.
«Команда Пермского края стала победителем первого этапа Кубка России по практической стрельбе из карабина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 150 спортсменов из разных регионов страны», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте».
Практическая стрельба — это вид спорта, в котором участники соревнуются в стрельбе, демонстрируя свои навыки на различных дистанциях и в разных условиях. Спортсмен во время выполнения упражнения почти не стоит на месте: стрельба сменяется перебежками по площадке с мишенями и укрытиями, при этом стрелок может продолжать огонь и во время движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!