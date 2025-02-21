Валерий Сухих раскрыл, без чего не было бы Пермского края. Фото

В заксобрании открылась выставка, посвященная 100-летию Коми-округа
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Валерий Сухих (справа) напомнил во время презентации выставки об истории объединения двух субъектов
Валерий Сухих (справа) напомнил во время презентации выставки об истории объединения двух субъектов Фото:

Февральское заседание заксобрания закончилось концертом и мастер-классами. В холле краевого парламента открылась выставка, посвященная 100-летию Коми-округа и году Коми-пермяцкого языка. Участники выставки примеряли национальные костюмы, играли на баяне и читали письмо поэтов из Коми к Сталину. Спикер Валерий Сухих подчеркнул, что без Коми-округа не было бы Пермского края. Подробнее об уникальной экспозиции и реакции парламентариев — в материале URA.RU.

2025-й год в Прикамье объявлен годом Коми-пермяцкого языка. Как шутил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, анонсируя это событие, к декабрю все жители заговорят на нем. В заксобрании погрузились в самобытную культуру с открытием выставки.

Валерий Сухих, председатель парламента Пермского края:

— Стены Законодательного Собрания не забыли совместных заседаний двух парламентов: Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Здесь принимались ключевые решения о создании Пермского края и общем будущем двух субъектов. Очевидно, что без Коми-Пермяцкого округа не было бы Пермского края! Спустя 20 лет именно здесь мы заново открываем для себя богатую самобытную культуру коми-пермяков, одного из самых многочисленных коренных народов Прикамья.

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр представил экспозицию традиционной одежды и изделия декоративного искусства. Также депутаты поучаствовали в мастер-классах по написанию слов на древнем коми-пермяцком языке и изготовлению тканей методом набойки. Особо депутаты отметили работы известного художника Владимира Маскалева «Сюра-Пеля реализм». Экспонатами стали анималистические работы автора, выполненные из дерева (тополя). Те парламентарии, у которых они еще не стоят в кабинетах, поспешили приобрести необычные работы мастера.

Историю коми-пермяцкого языка и редкие оригиналы литературных произведений представил на выставке Коми-Пермяцкий государственный окружной архив. На выставке в Законодательном Собрании впервые показали рукописные переводы на коми-пермяцкий язык романа Шолохова «Поднятая целина» и сказки «Конек-горбунок». Также депутатам представили уникальный документ — письмо коми-пермяцких поэтов «нашему вождю Сталину».

На выставке есть и детские работы из бересты, которые по народным традициям сделали воспитанники КДЦ г. Кудымкара. Украшением многих картин служит коми-пермяцкий орнамент.

Выставку в заксобрании можно было не только увидеть, но и послушать. Небольшой концерт дал популярный фольклорный ансамбль «Бичир» из Кекурского сельского Дома культуры — обладателя Гран-при международного фестиваля «Малахитовая шкатулка» в Санкт-Петербурге. Музыканты выступают в настоящих национальных костюмах и используют традиционные инструменты, такие как «пэлян» (дудка) и «пу-барабан» (деревянный барабан).

Помимо участников февральского заседания краевого парламента, в течение двух дней на выставке побывали зрители Органного зала. Сообщается, что часть экспозиций будет также выставлена в доме народного творчества «Губерния».

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Февральское заседание заксобрания закончилось концертом и мастер-классами. В холле краевого парламента открылась выставка, посвященная 100-летию Коми-округа и году Коми-пермяцкого языка. Участники выставки примеряли национальные костюмы, играли на баяне и читали письмо поэтов из Коми к Сталину. Спикер Валерий Сухих подчеркнул, что без Коми-округа не было бы Пермского края. Подробнее об уникальной экспозиции и реакции парламентариев — в материале URA.RU. 2025-й год в Прикамье объявлен годом Коми-пермяцкого языка. Как шутил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, анонсируя это событие, к декабрю все жители заговорят на нем. В заксобрании погрузились в самобытную культуру с открытием выставки. Валерий Сухих, председатель парламента Пермского края: — Стены Законодательного Собрания не забыли совместных заседаний двух парламентов: Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Здесь принимались ключевые решения о создании Пермского края и общем будущем двух субъектов. Очевидно, что без Коми-Пермяцкого округа не было бы Пермского края! Спустя 20 лет именно здесь мы заново открываем для себя богатую самобытную культуру коми-пермяков, одного из самых многочисленных коренных народов Прикамья. Коми-Пермяцкий этнокультурный центр представил экспозицию традиционной одежды и изделия декоративного искусства. Также депутаты поучаствовали в мастер-классах по написанию слов на древнем коми-пермяцком языке и изготовлению тканей методом набойки. Особо депутаты отметили работы известного художника Владимира Маскалева «Сюра-Пеля реализм». Экспонатами стали анималистические работы автора, выполненные из дерева (тополя). Те парламентарии, у которых они еще не стоят в кабинетах, поспешили приобрести необычные работы мастера. Историю коми-пермяцкого языка и редкие оригиналы литературных произведений представил на выставке Коми-Пермяцкий государственный окружной архив. На выставке в Законодательном Собрании впервые показали рукописные переводы на коми-пермяцкий язык романа Шолохова «Поднятая целина» и сказки «Конек-горбунок». Также депутатам представили уникальный документ — письмо коми-пермяцких поэтов «нашему вождю Сталину». На выставке есть и детские работы из бересты, которые по народным традициям сделали воспитанники КДЦ г. Кудымкара. Украшением многих картин служит коми-пермяцкий орнамент. Выставку в заксобрании можно было не только увидеть, но и послушать. Небольшой концерт дал популярный фольклорный ансамбль «Бичир» из Кекурского сельского Дома культуры — обладателя Гран-при международного фестиваля «Малахитовая шкатулка» в Санкт-Петербурге. Музыканты выступают в настоящих национальных костюмах и используют традиционные инструменты, такие как «пэлян» (дудка) и «пу-барабан» (деревянный барабан). Помимо участников февральского заседания краевого парламента, в течение двух дней на выставке побывали зрители Органного зала. Сообщается, что часть экспозиций будет также выставлена в доме народного творчества «Губерния».
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