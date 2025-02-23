23 февраля 2025

Пермячка отсудила деньги у стоматполиклиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине не оказали помощь в стоматологии
Женщине не оказали помощь в стоматологии Фото:

Жительница Перми выиграла суд против стоматологической поликлиники. Ей хотели удалить зуб без анестезии. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

«Женщина пришла в стоматполиклинику с зубной болью. Врач сказал, что зуб следует удалить. На пациентку не подействовала анестезия и врач попытался удалить зуб без нее. Тогда пермячка потребовала, чтобы ей предоставили другого врача, но услышала отказ», — уточнили в службе судебных приставов.

Женщина покинула поликлинику и обратилась в частное медучреждение. После удаления зуба на платной основе пермячка обратилась в суд, чтобы взыскать деньги с поликлиники, где ей некачественно оказали помощь. Суд встал на сторону женщины и обязал стоматологию выплатить ей 53 тысячи рублей. За тем, чтобы деньги были перечислены вовремя проследили судебные приставы, которые предупредили клинику о последствиях невыплаты денег.

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Жительница Перми выиграла суд против стоматологической поликлиники. Ей хотели удалить зуб без анестезии. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю. «Женщина пришла в стоматполиклинику с зубной болью. Врач сказал, что зуб следует удалить. На пациентку не подействовала анестезия и врач попытался удалить зуб без нее. Тогда пермячка потребовала, чтобы ей предоставили другого врача, но услышала отказ», — уточнили в службе судебных приставов. Женщина покинула поликлинику и обратилась в частное медучреждение. После удаления зуба на платной основе пермячка обратилась в суд, чтобы взыскать деньги с поликлиники, где ей некачественно оказали помощь. Суд встал на сторону женщины и обязал стоматологию выплатить ей 53 тысячи рублей. За тем, чтобы деньги были перечислены вовремя проследили судебные приставы, которые предупредили клинику о последствиях невыплаты денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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