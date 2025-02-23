Пермячка отсудила деньги у стоматполиклиники

Жительница Перми выиграла суд против стоматологической поликлиники. Ей хотели удалить зуб без анестезии. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
«Женщина пришла в стоматполиклинику с зубной болью. Врач сказал, что зуб следует удалить. На пациентку не подействовала анестезия и врач попытался удалить зуб без нее. Тогда пермячка потребовала, чтобы ей предоставили другого врача, но услышала отказ», — уточнили в службе судебных приставов.
Женщина покинула поликлинику и обратилась в частное медучреждение. После удаления зуба на платной основе пермячка обратилась в суд, чтобы взыскать деньги с поликлиники, где ей некачественно оказали помощь. Суд встал на сторону женщины и обязал стоматологию выплатить ей 53 тысячи рублей. За тем, чтобы деньги были перечислены вовремя проследили судебные приставы, которые предупредили клинику о последствиях невыплаты денег.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!