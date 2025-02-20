20 февраля 2025

В Перми начали строить новую спортивную арену

Строители арены на 10,5 тысяч зрителей в Перми обустраивают котлован
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие несколько недель строителям арены предстоит забить 25 свай
В ближайшие несколько недель строителям арены предстоит забить 25 свай Фото:

Строители спортивной арены на ДКЖ в Перми приступили к первому этапу. На площадке началось обустройство котлована и забивка свай. Спортивный объект в будущем сможет принимать 10,5 тысяч зрителей. Это в 1,5 раза больше, чем в УДС «Молот».

«На прошлой неделе на объект завезли сваи для тестовых испытаний. На текущей неделе стартовали работы по откопке котлована. Всего по планам в ближайшие несколько недель забить 25 свай и выкопать порядка 16 тысяч кубометров грунта», — комментарий директора ООО «Пермь-Арена» Алексея Дорошенко в соцсети «ВКонтакте» опубликовал Фонд развития Пермского края (ФРПК).

Ранее региональные власти и ООО «Пермь-Арена» (учредитель — «Фонд развития Пермского края») заключили концессионное соглашение. Победителем аукциона на право строительства стало ООО «Максигрупп». Спортивная арена будет пятиэтажной. Высота строения — 45,5 метров. На объекте расположится игровое поле размером 36 на 66 метров. Общая площадь объекта — 75 тысяч квадратных метров. Там будут проходить соревнования российского и международного уровней, а также культурные мероприятия.

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Строители спортивной арены на ДКЖ в Перми приступили к первому этапу. На площадке началось обустройство котлована и забивка свай. Спортивный объект в будущем сможет принимать 10,5 тысяч зрителей. Это в 1,5 раза больше, чем в УДС «Молот». «На прошлой неделе на объект завезли сваи для тестовых испытаний. На текущей неделе стартовали работы по откопке котлована. Всего по планам в ближайшие несколько недель забить 25 свай и выкопать порядка 16 тысяч кубометров грунта», — комментарий директора ООО «Пермь-Арена» Алексея Дорошенко в соцсети «ВКонтакте» опубликовал Фонд развития Пермского края (ФРПК). Ранее региональные власти и ООО «Пермь-Арена» (учредитель — «Фонд развития Пермского края») заключили концессионное соглашение. Победителем аукциона на право строительства стало ООО «Максигрупп». Спортивная арена будет пятиэтажной. Высота строения — 45,5 метров. На объекте расположится игровое поле размером 36 на 66 метров. Общая площадь объекта — 75 тысяч квадратных метров. Там будут проходить соревнования российского и международного уровней, а также культурные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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