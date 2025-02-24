В Магнитогорске завершились поиски рыбака, пропавшего накануне в метель

В Магнитогорске завершились поиски 65-летнего мужчины, который пропал накануне во время метели, когда возвращался с рыбалки. Мужчина вернулся домой самостоятельно, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.
«Сегодня утром родственники пропавшего рыбака сообщили о том, что мужчина вернулся домой самостоятельно. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области в telegram-канале.
Мужчина пропал накануне вечером. Он возвращался с рыбалки с реки Урал в метель, из-за плохой видимости сбился с пути и потерялся. Близким мужчина успел сообщить, что пытается идти в сторону дома, но не видит, куда идет. После телефон у него разрядился и связь пропала. Сначала близкие сами искали рыбака, позднее обратились за помощью к спасателям, к поискам также подключились сотрудники полиции и пожарной охраны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!