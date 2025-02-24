24 февраля 2025

В Магнитогорске завершились поиски рыбака, пропавшего накануне в метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак вернулся домой самостоятельно (архивное фото)
Рыбак вернулся домой самостоятельно (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске завершились поиски 65-летнего мужчины, который пропал накануне во время метели, когда возвращался с рыбалки. Мужчина вернулся домой самостоятельно, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области. 

«Сегодня утром родственники пропавшего рыбака сообщили о том, что мужчина вернулся домой самостоятельно. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области в telegram-канале. 

Мужчина пропал накануне вечером. Он возвращался с рыбалки с реки Урал в метель, из-за плохой видимости сбился с пути и потерялся. Близким мужчина успел сообщить, что пытается идти в сторону дома, но не видит, куда идет. После телефон у него разрядился и связь пропала. Сначала близкие сами искали рыбака, позднее обратились за помощью к спасателям, к поискам также подключились сотрудники полиции и пожарной охраны. 

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В Магнитогорске завершились поиски 65-летнего мужчины, который пропал накануне во время метели, когда возвращался с рыбалки. Мужчина вернулся домой самостоятельно, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.  «Сегодня утром родственники пропавшего рыбака сообщили о том, что мужчина вернулся домой самостоятельно. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области в telegram-канале.  Мужчина пропал накануне вечером. Он возвращался с рыбалки с реки Урал в метель, из-за плохой видимости сбился с пути и потерялся. Близким мужчина успел сообщить, что пытается идти в сторону дома, но не видит, куда идет. После телефон у него разрядился и связь пропала. Сначала близкие сами искали рыбака, позднее обратились за помощью к спасателям, к поискам также подключились сотрудники полиции и пожарной охраны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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