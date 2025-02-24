В Челябинске ушло в суд дело очередного фигуранта дорожной ОПГ

25 февраля 2025 в 10:56 Размер текста - 17 +

Дело чиновника, посредничавшего в передаче взяток в Челябинске, ушло в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог В Челябинске передано в суд дело экс-замначальника отдела капитального строительства и контроля качества Комитета дорожного хозяйства города, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. 39-летнему мужчине инкриминируют посредничество в передаче взятки. «По версии следствия, с июня по июль 2022 года при реализации заключенного КДХ Челябинска муниципального контракта с ООО „УралДорСтрой“ на ремонт объектов улично-дорожной сети (Западное шоссе от Шершневской плотины до границы города) в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, обвиняемый получил через посредника взятку в 30 тысяч рублей от заместителя директора ООО „УралДорСтрой“. Деньги были переданы за сокрытие факта выявленного дефекта дорожного покрытия автомобильной дороги при осуществлении работ подрядной организацией, а также непринятие мер по выдаче предписания о временной приостановке работ на объекте», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Там также добавили, что в ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму более 870 тысяч рублей. Имя обвиняемого в надзорном ведомстве называть не стали, по данным агентства речь идет о Дмитрии Шиляеве. Собственник «УралДорСтроя» Нвер Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Шиляев — 23 мая 2024 года. Вместе с ними под следствие попали целый ряд сотрудников мэрии Челябинска, а также «Челябинскавтодора», подведомственного региональному министерству дорожного строительства и транспорта. Решением Центрального райсуда Челябинска Колозян приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. По требованию прокуратуры с его фирмы взыскивают свыше 100 млн рублей за некачественно выполненный ремонт автомобильной дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске передано в суд дело экс-замначальника отдела капитального строительства и контроля качества Комитета дорожного хозяйства города, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. 39-летнему мужчине инкриминируют посредничество в передаче взятки. «По версии следствия, с июня по июль 2022 года при реализации заключенного КДХ Челябинска муниципального контракта с ООО „УралДорСтрой“ на ремонт объектов улично-дорожной сети (Западное шоссе от Шершневской плотины до границы города) в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, обвиняемый получил через посредника взятку в 30 тысяч рублей от заместителя директора ООО „УралДорСтрой“. Деньги были переданы за сокрытие факта выявленного дефекта дорожного покрытия автомобильной дороги при осуществлении работ подрядной организацией, а также непринятие мер по выдаче предписания о временной приостановке работ на объекте», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Там также добавили, что в ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму более 870 тысяч рублей. Имя обвиняемого в надзорном ведомстве называть не стали, по данным агентства речь идет о Дмитрии Шиляеве. Собственник «УралДорСтроя» Нвер Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Шиляев — 23 мая 2024 года. Вместе с ними под следствие попали целый ряд сотрудников мэрии Челябинска, а также «Челябинскавтодора», подведомственного региональному министерству дорожного строительства и транспорта. Решением Центрального райсуда Челябинска Колозян приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. По требованию прокуратуры с его фирмы взыскивают свыше 100 млн рублей за некачественно выполненный ремонт автомобильной дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык.