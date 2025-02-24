В Челябинске с 21 ноября 2024 года по 4 февраля 2025 года стоимость земельных участков увеличилась на 72% до 215 000 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 21 ноября 2024 года по 4 февраля 2025 года стоимость земельных участков выросла на 72%. На данный момент участки продают по 215 000 рублей за сотку», — следует из динамики цен на сайте «Restate».
При этом челябинские риелторы отмечают, в городе стоимость земли растет из-за высокого спроса на строительство. Ведь если раньше возведение дома по стоимости равнялось цене квартиры, то теперь строить свое жилье стало выгоднее. На землю в отличие от квартир хороший спрос. Также рост цен на землю связан с тем, что приближается строительный сезон.
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