24 февраля 2025

Цены на землю для строительства в Челябинске взлетели почти в два раза. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске стоимость земельных участков выросла до 215 тысяч рублей за сотку
В Челябинске стоимость земельных участков выросла до 215 тысяч рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 21 ноября 2024 года по 4 февраля 2025 года стоимость земельных участков увеличилась на 72% до 215 000 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 21 ноября 2024 года по 4 февраля 2025 года стоимость земельных участков выросла на 72%. На данный момент участки продают по 215 000 рублей за сотку», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

При этом челябинские риелторы отмечают, в городе стоимость земли растет из-за высокого спроса на строительство. Ведь если раньше возведение дома по стоимости равнялось цене квартиры, то теперь строить свое жилье стало выгоднее. На землю в отличие от квартир хороший спрос. Также рост цен на землю связан с тем, что приближается строительный сезон. 

Цены на участки выросли до 215 тысяч рублей за сотку
Цены на участки выросли до 215 тысяч рублей за сотку
Фото:

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В Челябинске с 21 ноября 2024 года по 4 февраля 2025 года стоимость земельных участков увеличилась на 72% до 215 000 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 21 ноября 2024 года по 4 февраля 2025 года стоимость земельных участков выросла на 72%. На данный момент участки продают по 215 000 рублей за сотку», — следует из динамики цен на сайте «Restate». При этом челябинские риелторы отмечают, в городе стоимость земли растет из-за высокого спроса на строительство. Ведь если раньше возведение дома по стоимости равнялось цене квартиры, то теперь строить свое жилье стало выгоднее. На землю в отличие от квартир хороший спрос. Также рост цен на землю связан с тем, что приближается строительный сезон. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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