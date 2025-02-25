Врачи ключевой свердловской больницы проиграли бой за важный объект

В свердловском кожвендиспансере закрывают лабораторию на фоне роста сифилиса

Вместо лаборатории, предположительно, расположатся кабинеты платных косметологов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере закрывают уникальную старейшую лабораторию, за существование которой боролся коллектив. Ее сотрудники дорабатывают последнюю неделю. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинской структуре.

«Бой проигран. Лабораторию закрывают. Заведующая и еще два врача-лаборанта написали заявления на увольнения», — кратко объяснил собеседник агентства. Место, которое освободится после закрытия лаборатории, вероятно, отдадут под кабинеты врачей. А на их месте, в свою очередь, устроят коммерческие кабинеты косметологии.

О закрытии лаборатории стало известно в конце прошлого года. Новость стала шоком для многих, причастных к науке.

Лаборатория диспансера считалась наивысшей инстанцией, куда со всей области направлялись пациенты с сомнительными результатами анализов. Именно специалисты Екатеринбурга могли подтвердить, опровергнуть или уточнить результаты исследований, необходимых для диагноза и лечения.

С закрытием лаборатории предполагалось перейти на аутсорсинг и отправлять анализы в частные структуры. Многих медиков удивило, что перемены затеяны на фоне роста в регионе заболеваний сифилисом. Так, за 10 месяцев прошлого года число зараженных выросло на 19,2%. Коллектив лаборатории направлял обращения главе свердловского минздрава Андрею Карлову, губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду Артему Жоге. В учреждении прошли проверки, однако лабораторию отстоять не удалось.

Как поясняла главврач кожвендиспансера Марина Уфимцева в ответ на запрос URA.RU, клинико-диагностическая лаборатория диспансера якобы «отстает к предъявляемым требованиям к стандартизации, информатизации и внедрению современных методов исследования». «Модернизация лабораторной службы планируется внутри диспансера, в том числе в филиалах, и не предусматривает сокращения численности работников лабораторных подразделений», — сообщала главврач.