Сифилис против косметологии: в ключевой больнице Урала хотят закрыть уникальную лабораторию

В свердловском кожвендиспансере хотят лабораторию переделать в косметологию

24 декабря 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Свердловский кожвендиспансер может лишиться своей лаборатории, которую в медицинских кругах ценят, уважают и считают наивысшей инстанцией в спорных вопросах Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере намерены упразднить лабораторию, которая считается наивысшей инстанцией для всех больниц региона — именно сюда со всего Урала стекаются пациенты со сложными диагнозами и сомнительными результатами анализов. Теперь ими будут заниматься частные фирмы, а помещение лаборантов, по неподтвержденной информации, займут косметологи. Как реформа отразится на росте сифилиса, и кому из властей региона коллектив направил обращения, URA.RU рассказал источник в медицинском учреждении. В конце ноября главврач Марина Уфимцева объявила подчиненным, что в начале 2025-го в кожвендиспансере будет упразднена серологическая (ИФА), ПЦР и бактериологическая лаборатории, а все исследования переведут на аутсорсинг, то есть отдадут частным компаниям. Кабинет же лаборантов якобы переделают в косметологию, где будут оказывать платные услуги. Руководитель пояснила, что содержать свою лабораторию невыгодно. Новость для сотрудников прозвучала как гром среди ясного неба. В лаборатории выполняют сложнейшие исследования, которые не под силу многим частным фирмам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Наша лаборатория — как истина в последней инстанции для врачей всего региона, они направляют к нам самых сложных пациентов с сомнительными результатами. Бывает, люди приезжают с отрицательным анализом, а мы проводим исследование — и у нас четыре креста (большое присутствие в крови антител к возбудителю сифилиса — прим. URA.RU). Или наоборот. То есть разница разительная! Качество услуг для пациентов сильно пострадает, более того — оно будет отсутствовать полностью», — считает собеседник агентства. По его словам, если в частной лаборатории положительный анализ сифилиса встречается один на тысячу, то в лаборатории диспансера эти случаи составляют больше половины. При этом опытные лаборанты никогда не выдают пациенту самый первый результат, а перепроверяют его несколько раз, поднимают протоколы прошлых исследований — что вряд ли будут делать частники. Более того: именно в частных лабораториях возникают сомнительные результаты, перепроверять которые люди едут в профильную больницу. Теперь их отправлять будет некуда. «Мы спросили у наших экономистов — на самом ли деле нашу лабораторию содержать невыгодно, но никаких расчетов нашей невыгодности нам показать не смогли. Посчитали лишь платные услуги. Но мы госучреждение, у нас госзаказ, мы прежде всего работаем на него. Нас нельзя считать по платным услугам», — продолжает источник. Статья по теме Демограф Крупнов: пора осознать, что мы вымирающая страна Другой собеседник, близкий к теме, также считает решение главврача Уфимцевой парадоксальным. «Как может областной кожвендиспансер существовать без собственной лаборатории? Это нонсенс. В стране и так демографический кризис, государство пытается повысить рождаемость. А в Свердловской области закроют ключевой отдел, где наработан огромный опыт по социально-значимым венерическим болезням, и начнут там наводить красоту. Ведь половые инфекции приводят к бесплодию, а самая сложная и опасная из них — сифилис — вообще к инвалидизации», — говорит источник. Как следует из данных за 2024 год (документ имеется в распоряжении агентства), с января по октябрь рост скрытых поздних форм сифилиса в области составил 18,2%. В общей сложности за 10 месяцев этого года больных сифилисом свердловчан стало больше на 19,2%. Для региона это огромный и негативный скачок. «Вопреки мнению обывателей, сифилисом болеют далеко не всегда маргиналы. Среди пациентов есть очень даже респектабельные люди: бизнесмены, чиновники, полковники. Скрытая форма опасна тем, что протекает бессимптомно, она диагностируется только лабораторным методом. С закрытием лаборатории в диспансере число таких недиагностированных больных будет стремительно расти», — прогнозирует собеседник. С закрытием лаборатории диспансер перестанет выполнять свою функцию госучреждения, считают медики Фото: Александр Мамаев © URA.RU По его словам, уже сейчас руководство диспансера прикидывает, где в помещении лаборатории расположатся кабинеты косметологов, и какой для них нужен ремонт. Одновременно с этим ведутся переговоры с частными фирмами о поставке к ним анализов. Чтобы не дать случиться этой роковой, на взгляд специалистов, ошибке, коллектив лаборатории направил три обращения на имя главы свердловского минздрава Андрея Карлова (документ имеется в распоряжении агентства), на имя губернатора Евгения Куйвашева и полпреда Артема Жоги. «Если финансовая выгода важнее, и это не отражается на качестве исследований, тогда нужно закрыть во всех специализированных учреждениях лаборатории, а не только в нашем. Но самая первая заповедь медицинского работника — „Не навреди!“. Ухудшая качество, мы навредим пациенту», — написали в заявлениях сотрудники. Корреспондент направил в минздрав, свердловский департамент информационной политики и полпредство запросы с просьбой прокомментировать обращение медиков и сложившуюся ситуацию. На момент публикации ни из одной структуры ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере намерены упразднить лабораторию, которая считается наивысшей инстанцией для всех больниц региона — именно сюда со всего Урала стекаются пациенты со сложными диагнозами и сомнительными результатами анализов. Теперь ими будут заниматься частные фирмы, а помещение лаборантов, по неподтвержденной информации, займут косметологи. Как реформа отразится на росте сифилиса, и кому из властей региона коллектив направил обращения, URA.RU рассказал источник в медицинском учреждении. В конце ноября главврач Марина Уфимцева объявила подчиненным, что в начале 2025-го в кожвендиспансере будет упразднена серологическая (ИФА), ПЦР и бактериологическая лаборатории, а все исследования переведут на аутсорсинг, то есть отдадут частным компаниям. Кабинет же лаборантов якобы переделают в косметологию, где будут оказывать платные услуги. Руководитель пояснила, что содержать свою лабораторию невыгодно. Новость для сотрудников прозвучала как гром среди ясного неба. «Наша лаборатория — как истина в последней инстанции для врачей всего региона, они направляют к нам самых сложных пациентов с сомнительными результатами. Бывает, люди приезжают с отрицательным анализом, а мы проводим исследование — и у нас четыре креста (большое присутствие в крови антител к возбудителю сифилиса — прим. URA.RU). Или наоборот. То есть разница разительная! Качество услуг для пациентов сильно пострадает, более того — оно будет отсутствовать полностью», — считает собеседник агентства. По его словам, если в частной лаборатории положительный анализ сифилиса встречается один на тысячу, то в лаборатории диспансера эти случаи составляют больше половины. При этом опытные лаборанты никогда не выдают пациенту самый первый результат, а перепроверяют его несколько раз, поднимают протоколы прошлых исследований — что вряд ли будут делать частники. Более того: именно в частных лабораториях возникают сомнительные результаты, перепроверять которые люди едут в профильную больницу. Теперь их отправлять будет некуда. «Мы спросили у наших экономистов — на самом ли деле нашу лабораторию содержать невыгодно, но никаких расчетов нашей невыгодности нам показать не смогли. Посчитали лишь платные услуги. Но мы госучреждение, у нас госзаказ, мы прежде всего работаем на него. Нас нельзя считать по платным услугам», — продолжает источник. Другой собеседник, близкий к теме, также считает решение главврача Уфимцевой парадоксальным. «Как может областной кожвендиспансер существовать без собственной лаборатории? Это нонсенс. В стране и так демографический кризис, государство пытается повысить рождаемость. А в Свердловской области закроют ключевой отдел, где наработан огромный опыт по социально-значимым венерическим болезням, и начнут там наводить красоту. Ведь половые инфекции приводят к бесплодию, а самая сложная и опасная из них — сифилис — вообще к инвалидизации», — говорит источник. Как следует из данных за 2024 год (документ имеется в распоряжении агентства), с января по октябрь рост скрытых поздних форм сифилиса в области составил 18,2%. В общей сложности за 10 месяцев этого года больных сифилисом свердловчан стало больше на 19,2%. Для региона это огромный и негативный скачок. «Вопреки мнению обывателей, сифилисом болеют далеко не всегда маргиналы. Среди пациентов есть очень даже респектабельные люди: бизнесмены, чиновники, полковники. Скрытая форма опасна тем, что протекает бессимптомно, она диагностируется только лабораторным методом. С закрытием лаборатории в диспансере число таких недиагностированных больных будет стремительно расти», — прогнозирует собеседник. По его словам, уже сейчас руководство диспансера прикидывает, где в помещении лаборатории расположатся кабинеты косметологов, и какой для них нужен ремонт. Одновременно с этим ведутся переговоры с частными фирмами о поставке к ним анализов. Чтобы не дать случиться этой роковой, на взгляд специалистов, ошибке, коллектив лаборатории направил три обращения на имя главы свердловского минздрава Андрея Карлова (документ имеется в распоряжении агентства), на имя губернатора Евгения Куйвашева и полпреда Артема Жоги. «Если финансовая выгода важнее, и это не отражается на качестве исследований, тогда нужно закрыть во всех специализированных учреждениях лаборатории, а не только в нашем. Но самая первая заповедь медицинского работника — „Не навреди!“. Ухудшая качество, мы навредим пациенту», — написали в заявлениях сотрудники. Корреспондент направил в минздрав, свердловский департамент информационной политики и полпредство запросы с просьбой прокомментировать обращение медиков и сложившуюся ситуацию. На момент публикации ни из одной структуры ответ не поступил.