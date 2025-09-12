Некоторые участки Екатеринбурга подошли к выборам губернатора Свердловской области с душой, там решили продавать школьную выпечку. В столовых некоторых учреждений испекли беляши, пирожки с капустой, луком и яйцом, расстегаи с горбушей, слойки с творогом и даже приготовили бутерброды с семгой. Чем кормят на выборах и сколько стоят булочки, изучили корреспонденты URA.RU.
В гимназии №13 (избирательный участок 1550, 1556, Октябрьский район) екатеринбуржцев встречают в кокошниках и русских народных костюмах. Стол со свежей горячей выпечкой и чаем из самовара развернули у входа в здание. Причем, цены на участке вполне демократичные. Круассан, а также пирожок с луком и яйцом, стоят 50 рублей, слойка с творожной начинкой — 60 рублей, штрудель с малиной — 75 рублей, самса с курицей — 80 рублей, пицца с курицей — 90 рублей, хачапури — 95 рублей, беляш — 100 рублей.
«У нас был [в гимназии] хор русской народной песни. Учителя в этих костюмах пели. Мы эти костюмы и использовали. Мы считаем, что кто бы к нам в школу не приходил, им должно быть хорошо, тепло, весело, уютно. И если мы можем такую атмосферу сами создать, ну почему бы не создать? Это очень здорово», — объяснила директор гимназии №13 Римма Стихина.
В УГГУ (избирательный участок 1481, 1482, Ленинский район) свердловчан кормят сладкой выпечкой. Корреспонденты заметили сметанники и булочки с глазурью.
В ДК имени М.В. Лаврова (Уралмаш, участок 1637, Орджоникидзевский район) для избирателей испекли шаньги с картофелем за 50 рублей, пирожки с капустой — за 60 рублей, слойки с творогом — за 70 рублей, самсу с курицей — за 75 рублей, расстегаи с горбушей — за 80 рублей, брускетты с сервелатом — за 100 рублей и с семгой — за 150 рублей.
В «золотой школе» №106 (избирательный участок 1719, 1720, Чкаловский район) практически всю выпечку можно купить за 40-50 рублей. Для горожан в столовой напекли сочни с творогом, кексы, пирожки с повидлом за 45 рублей, сметанники за 48 рублей, слоеные пирожки за 40 рублей, сосиски в тесте и расстегаи за 50 рублей.
Подготовился к выборам и Центр общественного наблюдения (ЦОН). Для журналистов и волонтеров приготовили бутерброды, круассаны с начинкой, булочки, кексы, а также предлагали кофе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!