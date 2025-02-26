Вице-губернатор ХМАО разбирается в скандале со школьниками, метавшими петарды в дом бойца СВО

Вице-губернатор ХМАО разбирается в скандале со школьниками, метавшими петарды
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Исаков разбирается в скандале со школьниками, метавшими петарды в дом матери бойца СВО
Эдуард Исаков разбирается в скандале со школьниками, метавшими петарды в дом матери бойца СВО Фото:

Вице-губернатор ХМАО Эдуард Исаков разбирается в скандале со школьниками, метавшими петарды в дом матери бойца СВО в Угуте (Сургутский район). Об этом сообщил чиновник в соцсетях.

«Произошедшее — урок для всех нас. Знали или не знали дети, что у учителя сын в зоне СВО, они совершили правонарушение, которое могло повлечь за собой необратимые последствия. Их действиям оценку дадут правоохранительные органы: в настоящее время сотрудники ОМВД России по Сургутскому району, прокуратуры Сургутского района, департамента образования и администрации Сургутского района проводят проверку», — написал Исаков в своем telegram-канале.

Вице-губернатор считает, что произошедший случай является недоработкой со стороны администрации школы. Он намерен выяснить, почему такая ситуация произошла у районной мэрии, а также в департаменте образования ХМАО. Также Исаков пообещал обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО с просьбой, чтобы они рассказали хулиганам о своей работе и подвигах бойцов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подростки забросали жилой дом самодельными петардами ради тренда из соцсетей. Предварительно, в емкостях было средство для прочистки труб, которое в сочетании с фольгой дает химическую реакцию.

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Вице-губернатор ХМАО Эдуард Исаков разбирается в скандале со школьниками, метавшими петарды в дом матери бойца СВО в Угуте (Сургутский район). Об этом сообщил чиновник в соцсетях. «Произошедшее — урок для всех нас. Знали или не знали дети, что у учителя сын в зоне СВО, они совершили правонарушение, которое могло повлечь за собой необратимые последствия. Их действиям оценку дадут правоохранительные органы: в настоящее время сотрудники ОМВД России по Сургутскому району, прокуратуры Сургутского района, департамента образования и администрации Сургутского района проводят проверку», — написал Исаков в своем telegram-канале. Вице-губернатор считает, что произошедший случай является недоработкой со стороны администрации школы. Он намерен выяснить, почему такая ситуация произошла у районной мэрии, а также в департаменте образования ХМАО. Также Исаков пообещал обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО с просьбой, чтобы они рассказали хулиганам о своей работе и подвигах бойцов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подростки забросали жилой дом самодельными петардами ради тренда из соцсетей. Предварительно, в емкостях было средство для прочистки труб, которое в сочетании с фольгой дает химическую реакцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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