26 февраля 2025

Депутат Авксентьева предложила не сажать в СИЗО одну категорию преступников

Авксентьева: не нужно сажать в СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях
© Служба новостей «URA.RU»
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Суды обязаны принимать решения, основываясь на отсутствии реальной общественной опасности, считает Авксентьева
Суды обязаны принимать решения, основываясь на отсутствии реальной общественной опасности, считает Авксентьева Фото:

Необходимо запретить судам заключать под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Об этом заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева на пленарном заседании Госдумы, подчеркнув важность принятия решений исходя из отсутствия общественной опасности.

«Мы предлагаем ввести запрет на заключение под стражу для обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений независимо от степени тяжести. В первую очередь суды обязаны принимать решения, основываясь на отсутствии реальной общественной опасности со стороны подозреваемых», — объяснила депутат Авксентьева, передает РИА Новости.

В качестве альтернатив заключению под стражу, Авксентьева предложила использовать домашний арест, личное поручительство или подписку о невыезде. Она уточнила, что такие меры помогут снизить нагрузку на систему исполнения наказаний, минимизировать ограничение свободы обвиняемых и лучше соблюдать их права.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой запретить досрочное освобождение педофилов, сообщает «Парламентская газета». Депутат и член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью изданию отметила, что приговоренные за преступления против сексуальной неприкосновенности детей могут получить положительные отзывы во время отбывания срока. Однако, по ее словам, это обусловлено отсутствием стимулов к совершению незаконных действий.

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Необходимо запретить судам заключать под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Об этом заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева на пленарном заседании Госдумы, подчеркнув важность принятия решений исходя из отсутствия общественной опасности. «Мы предлагаем ввести запрет на заключение под стражу для обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений независимо от степени тяжести. В первую очередь суды обязаны принимать решения, основываясь на отсутствии реальной общественной опасности со стороны подозреваемых», — объяснила депутат Авксентьева, передает РИА Новости. В качестве альтернатив заключению под стражу, Авксентьева предложила использовать домашний арест, личное поручительство или подписку о невыезде. Она уточнила, что такие меры помогут снизить нагрузку на систему исполнения наказаний, минимизировать ограничение свободы обвиняемых и лучше соблюдать их права. Ранее в Госдуме выступили с инициативой запретить досрочное освобождение педофилов, сообщает «Парламентская газета». Депутат и член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью изданию отметила, что приговоренные за преступления против сексуальной неприкосновенности детей могут получить положительные отзывы во время отбывания срока. Однако, по ее словам, это обусловлено отсутствием стимулов к совершению незаконных действий.
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