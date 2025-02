AP: администрация Трампа отменит более 90% контрактов USAID

США аннулирует более 90% действующих контрактов Фото: Сергей Русанов Администрация президента США Дональда Трампа планирует аннулировать большую часть контрактов Агентства по международному развитию (USAID) и госдепартамента, предназначенных для оказания иностранной помощи. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press. По данным агентства, это касается более 90% действующих контрактов. В меморандуме, который получило АР, указывается, что после проведенного обзора всех денежных средств, выделенных USAID, было решено прекратить помощь иностранным государствам на сумму 60 миллиардов долларов. «США планируют прекратить помощь иностранным государствам в размере 60 млрд долларов», — подтверждает информацию АР. Ранее USAID уволило приблизительно 500 своих сотрудников, в том числе экспертов, работавших в Афганистане, Сирии и Украине. Эти меры были предприняты вслед за решением Трампа о временной остановке деятельности агентства. На должность временного руководителя назначен госсекретарь Марко Рубио. Как сообщает издание The New York Times, основываясь на информации от источников внутри агентства, значительные сокращения коснулись, в частности, Бюро поддержки и помощи, где было сокращено около 200 специалистов, напоминает «Царьград». После этих изменений в данном бюро осталось всего около 10 сотрудников, ответственных за оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными бедствиями и вооруженными конфликтами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

