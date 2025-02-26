26 февраля 2025

AP: администрация Трампа отменит более 90% контрактов USAID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США аннулирует более 90% действующих контрактов
США аннулирует более 90% действующих контрактов Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа планирует аннулировать большую часть контрактов Агентства по международному развитию (USAID) и госдепартамента, предназначенных для оказания иностранной помощи. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press. По данным агентства, это касается более 90% действующих контрактов.

В меморандуме, который получило АР, указывается, что после проведенного обзора всех денежных средств, выделенных USAID, было решено прекратить помощь иностранным государствам на сумму 60 миллиардов долларов. «США планируют прекратить помощь иностранным государствам в размере 60 млрд долларов», — подтверждает информацию АР.

Ранее USAID уволило приблизительно 500 своих сотрудников, в том числе экспертов, работавших в Афганистане, Сирии и Украине. Эти меры были предприняты вслед за решением Трампа о временной остановке деятельности агентства. На должность временного руководителя назначен госсекретарь Марко Рубио.

Как сообщает издание The New York Times, основываясь на информации от источников внутри агентства, значительные сокращения коснулись, в частности, Бюро поддержки и помощи, где было сокращено около 200 специалистов, напоминает «Царьград». После этих изменений в данном бюро осталось всего около 10 сотрудников, ответственных за оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными бедствиями и вооруженными конфликтами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует аннулировать большую часть контрактов Агентства по международному развитию (USAID) и госдепартамента, предназначенных для оказания иностранной помощи. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press. По данным агентства, это касается более 90% действующих контрактов. В меморандуме, который получило АР, указывается, что после проведенного обзора всех денежных средств, выделенных USAID, было решено прекратить помощь иностранным государствам на сумму 60 миллиардов долларов. «США планируют прекратить помощь иностранным государствам в размере 60 млрд долларов», — подтверждает информацию АР. Ранее USAID уволило приблизительно 500 своих сотрудников, в том числе экспертов, работавших в Афганистане, Сирии и Украине. Эти меры были предприняты вслед за решением Трампа о временной остановке деятельности агентства. На должность временного руководителя назначен госсекретарь Марко Рубио. Как сообщает издание The New York Times, основываясь на информации от источников внутри агентства, значительные сокращения коснулись, в частности, Бюро поддержки и помощи, где было сокращено около 200 специалистов, напоминает «Царьград». После этих изменений в данном бюро осталось всего около 10 сотрудников, ответственных за оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными бедствиями и вооруженными конфликтами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...