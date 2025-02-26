26 февраля 2025

Utair открывает рейсы из Нижневартовска в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Время в пути составит 5 часов 15 минут
Время в пути составит 5 часов 15 минут Фото:

Авиакомпания Utair запускает летом рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи. Пятичасовые перелеты запланированы три раза в неделю.

«Вылет из Сочи по пятницам и воскресеньям — в 10:15, из Нижневартовска — в 18:20. Вылет из Сочи по вторникам — в 20:25, из Нижневартовска по средам — в 04:40», — сообщил Utair в своем telegram-канале. Перелеты на курорт также будут доступны и из Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU сообщало о запуске новых рейсов «РусЛайн» из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. С марта авиакомпания вводит третий еженедельный рейс по этому направлению.

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Авиакомпания Utair запускает летом рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи. Пятичасовые перелеты запланированы три раза в неделю. «Вылет из Сочи по пятницам и воскресеньям — в 10:15, из Нижневартовска — в 18:20. Вылет из Сочи по вторникам — в 20:25, из Нижневартовска по средам — в 04:40», — сообщил Utair в своем telegram-канале. Перелеты на курорт также будут доступны и из Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU сообщало о запуске новых рейсов «РусЛайн» из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. С марта авиакомпания вводит третий еженедельный рейс по этому направлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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