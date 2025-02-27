Минприроды Пермского края распродает леса

Лесные участки продают для вырубки деревьев
Минприроды Пермского края выставило на аукцион десятки лесных участков. Победитель сможет заняться на них заготовкой древесины.
«Минприроды Прикамья выставило на аукцион 45 лесосек. Аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства состоится 21 марта», — говорится на сайте ведомства.
Под вырубку планируется отдать почти 122 тысячи кубометров леса. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 марта.
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