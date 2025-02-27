Депутаты округа в Пермском крае решили награждать местных жителей за героизм

Верещагинский округ Пермского края учредит собственные награды. Такое решение 27 февраля приняли депутаты местной Думы на очередном заседании.
«Решено установить три вида наград. Это звание „Почетный гражданин“, знак отличия Почетный гражданин „За заслуги перед округом“ и Почетная грамота округа», — пишет telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Уточняется, что Почетной грамотой будут награждаться жители и предприниматели за особые заслуги и значительный вклад в развитие округа. Это, например, может быть героический поступок или благотворительность. Либо широкое признание жителя, предприятия, трудового коллектива в сфере культуры, науки, образования.
Основаниями для награждения знаком отличия станут: выдающиеся достижения при защите Отечества, в научной и изобретательской деятельности, популяризация округа в СМИ.
Почетное звание смогут получить те, чей трудовой стаж в округе не менее 25 лет. Это будет являться высшей формой признания заслуг перед территорией. Обладателей этого статуса будут заноситься в книгу «Почетные граждане округа». Кроме того, их биографию опубликуют в местной газете.
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