Мигрантам Москвы разрешат работать в соседнем регионе

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Мигрантам разрешат использовать один патент для работы в двух регионах
Мигрантам разрешат использовать один патент для работы в двух регионах Фото:

Правительство планирует разрешить иностранным работникам использовать один и тот же патент для трудоустройства в двух смежных регионах. Это касается Москвы с Московской областью и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. Изменения предложены в рамках законопроекта «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который подготовлен Министерством финансов РФ.

Изменения позволят мигрантам, работающим в этих агломерациях, использовать один патент для работы в обоих указанных регионах, при условии, что между субъектами будет заключено соответствующее соглашение. «При выборе регионов учитывались неразрывные экономические связи и общий рынок труда данных субъектов. Принятие законопроекта позволит снизить издержки бизнеса, а также повысить мобильность трудовых ресурсов», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина. 

Законопроект предполагает введение новых правил с первого сентября. Он направлен на упрощение условий трудоустройства для мигрантов, которые часто предпочитают работать без патента, чтобы избежать необходимости оформления нескольких документов. Как указывает Минфин в пояснительной записке, текущая ситуация способствует увеличению числа нелегальных мигрантов и расширению теневого рынка.

Ранее в России предложили ввести пошлины на денежные переводы мигрантов. По словам депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, граждане Киргизии и Узбекистана за прошлый год перевели из России более 14 миллиардов долларов.

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Правительство планирует разрешить иностранным работникам использовать один и тот же патент для трудоустройства в двух смежных регионах. Это касается Москвы с Московской областью и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. Изменения предложены в рамках законопроекта «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который подготовлен Министерством финансов РФ. Изменения позволят мигрантам, работающим в этих агломерациях, использовать один патент для работы в обоих указанных регионах, при условии, что между субъектами будет заключено соответствующее соглашение. «При выборе регионов учитывались неразрывные экономические связи и общий рынок труда данных субъектов. Принятие законопроекта позволит снизить издержки бизнеса, а также повысить мобильность трудовых ресурсов», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина.  Законопроект предполагает введение новых правил с первого сентября. Он направлен на упрощение условий трудоустройства для мигрантов, которые часто предпочитают работать без патента, чтобы избежать необходимости оформления нескольких документов. Как указывает Минфин в пояснительной записке, текущая ситуация способствует увеличению числа нелегальных мигрантов и расширению теневого рынка. Ранее в России предложили ввести пошлины на денежные переводы мигрантов. По словам депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, граждане Киргизии и Узбекистана за прошлый год перевели из России более 14 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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