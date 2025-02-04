В России хотят ввести пошлины для мигрантов

В России предложили ввести пошлины на денежные переводы мигрантов. По словам депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, граждане Киргизии и Узбекистана за прошлый год перевели из России более 14 миллиардов долларов.
«Нужно ввести госпошлину на денежные переводы мигрантов <...> Как поднимать тарифы, акцизы, сборы для российских граждан, тут за нашими чиновниками не заржавеет, а как надо тронуть иностранцев, сразу начинают ваньку валять», — выразил недовольство Миронов в своем telegram-канале. Большинство мигрантов, отправляют за рубеж значительные суммы денег, совершенно не уплачивая налоги в РФ.
В 2021 году уже обсуждались возможности введения дополнительных комиссий за переводы, но Минфин задержал процесс. Миронов считает, что введение пошлины в размере 3%, позволит пополнить бюджет страны на сумму свыше 45 миллиардов рублей только от переводов в Киргизию и Узбекистан. Депутат заявил о скорой разработке законодательной инициативы и внесению ее в Госдуму.
Ранее в Госдуме было выдвинуто предложение обязать мигрантов покидать Российскую Федерацию по завершении срока действия трудового договора. Группа депутатов 4 февраля представит проект закона, который предусматривает депортацию иностранных работников после окончания их трудовых соглашений. Законопроект также предоставляет возможность избежать высылки путем продления этих соглашений.
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