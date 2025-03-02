Пермячка наказала соседку за нападение немецкой овчарки

Жительница Усолья Пермского края, которую покусала соседская собака, добилась компенсации. Инцидент произошел во время ее прогулки во дворе собственного дома со своей собакой миниатюрной породы — помеси чихуахуа и пекинеса.
«В это время из соседских ворот выбежала немецкая овчарка. Испугавшись за своего питомца, хозяйка взяла его на руки и хотела увернуться от животного. Но овчарка набросилась и прокусила ей бок в области груди. В травмпункте пострадавшей наложили швы и назначили антибиотики», — сообщает ГУФССП России по Пермскому краю на своем официальном сайте.
Судебные приставы уточняют, что в общей сложности, на заживление ран потребовалось два месяца. Все это время пострадавшая не могла полноценно ухаживать за собой. И обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда. Ответчица в суде заявила, что соседку покусала не ее овчарка, а собственное животное. Однако объективных доказательств этому она предоставить не смогла.
По итогу суд обязал владелицу «немца» выплатить в пользу укушенной 100 тысяч рублей. Женщина компенсацию вовремя не оплатила. Тогда приставы установили ей запрет на сделки с недвижимостью и автомобилем. Однако даже после этого, полностью взыскать задолженность удалось лишь благодаря аресту счетов неплательщицы.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский пенсионер отсудил деньги у властей за укус бродячей собаки. В городе Кизел (Пермский край) суд взыскал с администрации компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей.
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