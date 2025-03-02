02 марта 2025

Пермячка наказала соседку за нападение немецкой овчарки

Жительница Пермского края добилась компенсации после укуса собаки
© Служба новостей «URA.RU»
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С владелицы «немца» в пользу укушенной гражданки взыскали 100 тысяч рублей
С владелицы «немца» в пользу укушенной гражданки взыскали 100 тысяч рублей Фото:

Жительница Усолья Пермского края, которую покусала соседская собака, добилась компенсации. Инцидент произошел во время ее прогулки во дворе собственного дома со своей собакой миниатюрной породы — помеси чихуахуа и пекинеса.

«В это время из соседских ворот выбежала немецкая овчарка. Испугавшись за своего питомца, хозяйка взяла его на руки и хотела увернуться от животного. Но овчарка набросилась и прокусила ей бок в области груди. В травмпункте пострадавшей наложили швы и назначили антибиотики», — сообщает ГУФССП России по Пермскому краю на своем официальном сайте.

Судебные приставы уточняют, что в общей сложности, на заживление ран потребовалось два месяца. Все это время пострадавшая не могла полноценно ухаживать за собой. И обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда. Ответчица в суде заявила, что соседку покусала не ее овчарка, а собственное животное. Однако объективных доказательств этому она предоставить не смогла.

По итогу суд обязал владелицу «немца» выплатить в пользу укушенной 100 тысяч рублей. Женщина компенсацию вовремя не оплатила. Тогда приставы установили ей запрет на сделки с недвижимостью и автомобилем. Однако даже после этого, полностью взыскать задолженность удалось лишь благодаря аресту счетов неплательщицы.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский пенсионер отсудил деньги у властей за укус бродячей собаки. В городе Кизел (Пермский край) суд взыскал с администрации компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей.

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Жительница Усолья Пермского края, которую покусала соседская собака, добилась компенсации. Инцидент произошел во время ее прогулки во дворе собственного дома со своей собакой миниатюрной породы — помеси чихуахуа и пекинеса. «В это время из соседских ворот выбежала немецкая овчарка. Испугавшись за своего питомца, хозяйка взяла его на руки и хотела увернуться от животного. Но овчарка набросилась и прокусила ей бок в области груди. В травмпункте пострадавшей наложили швы и назначили антибиотики», — сообщает ГУФССП России по Пермскому краю на своем официальном сайте. Судебные приставы уточняют, что в общей сложности, на заживление ран потребовалось два месяца. Все это время пострадавшая не могла полноценно ухаживать за собой. И обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда. Ответчица в суде заявила, что соседку покусала не ее овчарка, а собственное животное. Однако объективных доказательств этому она предоставить не смогла. По итогу суд обязал владелицу «немца» выплатить в пользу укушенной 100 тысяч рублей. Женщина компенсацию вовремя не оплатила. Тогда приставы установили ей запрет на сделки с недвижимостью и автомобилем. Однако даже после этого, полностью взыскать задолженность удалось лишь благодаря аресту счетов неплательщицы. Ранее URA.RU сообщало, что пермский пенсионер отсудил деньги у властей за укус бродячей собаки. В городе Кизел (Пермский край) суд взыскал с администрации компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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