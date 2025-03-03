Новый ТРК построят на северо-западе в Челябинске. Скрин

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В Челябинске планируют построить ТРК площадью 340 квадратных метров
В Челябинске планируют построить ТРК площадью 340 квадратных метров Фото:

Мэрия Челябинска одобрила строительство нового торгово-развлекательного комплекса (ТРК) на северо-западе по улице Братьев Кашириных. Строить объект будет девелопер СЗ «БМ-Групп». Об этом сообщается в заключении, опубликованном на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории в границах Калининского района Челябинска с учетом доработки в части параметров объекта капитального строительства — торгово-досуговый комплекс при условии соблюдения технических регламентов», — сообщается на сайте.

Общественные обсуждения по данному вопросу прошли в Челябинске с 7 по 14 февраля. Проект был размещен на портале «Госуслуг». На обсуждениях жители близлежащих домов, а также управление федеральной налоговой службы по Челябинской области, задали ряд вопросов, по которым поступили аргументированные объяснения от застройщика.

Строительство ТРК было рекомендовано градостроительной комиссией
Строительство ТРК было рекомендовано градостроительной комиссией
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Мэрия Челябинска одобрила строительство нового торгово-развлекательного комплекса (ТРК) на северо-западе по улице Братьев Кашириных. Строить объект будет девелопер СЗ «БМ-Групп». Об этом сообщается в заключении, опубликованном на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории в границах Калининского района Челябинска с учетом доработки в части параметров объекта капитального строительства — торгово-досуговый комплекс при условии соблюдения технических регламентов», — сообщается на сайте. Общественные обсуждения по данному вопросу прошли в Челябинске с 7 по 14 февраля. Проект был размещен на портале «Госуслуг». На обсуждениях жители близлежащих домов, а также управление федеральной налоговой службы по Челябинской области, задали ряд вопросов, по которым поступили аргументированные объяснения от застройщика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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