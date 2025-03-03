Мэрия Челябинска одобрила строительство нового торгово-развлекательного комплекса (ТРК) на северо-западе по улице Братьев Кашириных. Строить объект будет девелопер СЗ «БМ-Групп». Об этом сообщается в заключении, опубликованном на сайте мэрии.
«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории в границах Калининского района Челябинска с учетом доработки в части параметров объекта капитального строительства — торгово-досуговый комплекс при условии соблюдения технических регламентов», — сообщается на сайте.
Общественные обсуждения по данному вопросу прошли в Челябинске с 7 по 14 февраля. Проект был размещен на портале «Госуслуг». На обсуждениях жители близлежащих домов, а также управление федеральной налоговой службы по Челябинской области, задали ряд вопросов, по которым поступили аргументированные объяснения от застройщика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!