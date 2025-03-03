В Екатеринбурге запланированный на 4 марта концерт рок-группы «Аффинаж» перенесли из-за тяжелой болезни вокалиста Эма Калинина (Михаил Калинин). Вместе с этим музыканты отменили еще восемь выступлений на Урале и в Сибири, рассказали представители объединения.
«Мы вынуждены перенести уральскую и сибирскую ветку большого тура Аффинаж „Лучшее“. На протяжении последних двух недель Эм Калинин боролся с весьма тяжелой формой пневмонии. Мы все: и музыканты, и наша команда, очень надеялись, что времени хватит, и болезнь отступит. К сожалению, не все во власти человека: завтра Аффинаж должны были вылетать в Екатеринбург, вместо этого сегодня врачи оставили Эма под наблюдением для продолжения курса лечения», — следует из поста в telegram-канале группы.
Согласно новому графику тура, концерт в Екатеринбурге состоится 3 сентября, в Челябинске — 5-го числа, в Тюмени — 6-го, в Омске — 7-го, в Новосибирске — 9-го, в Томске — 10-го, в Барнауле — 11-го, в Кемерово — 13-го, в Красноярске — 14-го. Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена.
«Аффинаж» — петербургская группа, созданная в 2012 году. Постоянные участники фестивалей «Нашествие», «Дикая Мята», VK Fest, Stereoleto и других. На столичных концертах коллектив собирает порядка 2000 слушателей разных возрастов.
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